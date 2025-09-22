Oktoberfest em Curitiba: cerveja especial, comida alemã e música ao vivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (27), a partir das 14h, a Joy Project Brewing, uma das referências na cena cervejeira do Paraná, dá início à sua Oktoberfest com o evento Injoy. E o melhor: entrada gratuita!

Se você curte uma boa cerveja artesanal e está procurando um programa diferente para o fim de semana, essa é uma excelente pedida. O evento promete reunir o que há de melhor da cultura cervejeira, com direito a lançamento de rótulo exclusivo, shows ao vivo, comida típica alemã e, claro, muita cerveja de qualidade.

+ Leia mais Drogas, armas e munições são encontradas em Ponta Grossa

Uma das novidades para as famílias é a inauguração do espaço kids no taproom, com escorregador, balanço e mirante para a criançada se divertir enquanto os adultos aproveitam as atrações.

Para celebrar a tradicional festa alemã, a cervejaria preparou um lançamento especial: a “Freude Haus” (R$18 – 473ml), uma Festbier com toque floral de lúpulos nobres e aroma que lembra casca de pão. A novidade passou por um longo período de lagering, é produzida com maltes alemães Weyermann e tem teor alcoólico de 6,3% e IBU 27. Super tradicional!

A programação musical está bem diversificada. A banda Pink Pop vai agitar o público com sucessos que marcaram diferentes gerações, de Lady Gaga a Britney Spears, passando por Rihanna, No Doubt e Pink. Na sequência, o grupo The Reverend traz os clássicos do country rock. Para completar, o DJ Dom Carzino comanda a discotecagem em vinil.

E para harmonizar com as cervejas, a Joy preparou novidades no cardápio que são de dar água na boca! O Hotwurst Dog (R$26) vem com pão de leite, uma suculenta salsicha alemã de 150g, mostarda, chucrute e ketchup. Se quiser experimentar com a “Freude Haus”, o combo sai por R$36 – uma combinação perfeita!

Outra opção é a porção de Currywurst (R$26), com 200g de salsichas alemãs mistas (Weiße und Rote Wurst), fatiadas e servidas com molho Currywurst. O cardápio tradicional da cervejaria, com hambúrgueres e porções, também estará disponível.

Diego Nery, um dos sócios da marca curitibana, conta que a festa vai se estender por todo o mês de outubro. “Durante todos os sábados, teremos música ao vivo no nosso taproom. Além disso, as novidades gastronômicas estarão disponíveis por todo o mês, assim como o combo harmonizado”, comenta.

A Joy Project Brewing fica na Av. Linha Verde, 15847, no bairro Xaxim, próximo ao Park Shopping Boulevard. Se quiser mais informações, é só ligar para (41) 3434-5821 ou (41) 99948-621. O site oficial também está disponível: https://loja.joyproject.com.br/.

Serviço:

Oktoberfest da Joy Project Brewing

Data: 27 de setembro (Sábado)

Horário: a partir das 14h

Endereço: Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard

Site oficial: https://loja.joyproject.com.br/

Entrada Gratuita

Pet Friendly