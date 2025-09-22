Drogas, armas e munições são encontradas em Ponta Grossa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Guarda Civil Municipal (GCM), localizou um depósito de drogas, armas e munições. O local foi encontrado na noite de sexta-feira (20), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, durante a Operação Sinergia, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

Após troca de informações entre as equipes, os agentes chegaram até o imóvel localizado no bairro Sabará. “Durante a abordagem não havia ninguém no local, mas de pronto os agentes visualizaram em seu interior uma balança de precisão ao lado de sacolas, reforçando a suspeita de que o local era usado pelo crime”, comenta o delegado José Guilherme Fontana.

Após acessar o local, foi localizado um revólver calibre 32, além de diversas munições nos calibres 9mm e 32. Também foram encontrados cerca de cinco quilos de maconha, uma porção de ecstasy, balanças de precisão e outros objetos usados no preparo das drogas. Um inquérito policial será instaurado para apurar a origem dos ilícitos.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem as investigações. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 3219-2780 (WhatsApp) diretamente à equipe de investigação.