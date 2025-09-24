Homem é preso suspeito de furtar 410 litros de gasolina em posto em Curitiba

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após tentar furtar mais de 500 litros de gasolina em um posto de combustível, no bairro Umbará, em Curitiba. A prisão ocorreu na terça-feira (23/09), mas, segundo a Polícia Civil (PC), o homem já teria furtado o local também na segunda-feira (22/09).
Na tentativa de furto frustrada cometida na terça, o homem teria abastecido mais de 109 litros. Na segunda-feira, ele furtou 410 litros, resultando em um prejuízo de, aproximadamente, R$2,8 mil, somando os dois casos.
Imagens de câmera de segurança do posto mostram toda a ação do suspeito nas duas datas. Conforme o delegado do caso, Fabiano Oliveira, ele agia de maneira planejada. Assista ao vídeo abaixo:
Oliveira explica que o suspeito abastecia grande quantidade de combustível em galões guardados no porta-malas do veículo e, durante momentos de distração ou troca de turno dos frentistas, deixava o local sem pagar.
“Na tentativa de furto desta terça-feira, o suspeito chegou a abastecer mais 109 litros de gasolina aditivada, avaliados em cerca de R$ 760, antes de ser interceptado pelos policiais civis, que já monitoravam sua atuação”, explicou o delegado.
De acordo com a polícia, a equipe recuperou o combustível furtado e apreendeu o celular e o veículo usado nos crimes. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.