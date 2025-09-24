Posto de combustível

Homem é preso suspeito de furtar 410 litros de gasolina em posto em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/09/25 19h52

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após tentar furtar mais de 500 litros de gasolina em um posto de combustível, no bairro Umbará, em Curitiba. A prisão ocorreu na terça-feira (23/09), mas, segundo a Polícia Civil (PC), o homem já teria furtado o local também na segunda-feira (22/09).

Na tentativa de furto frustrada cometida na terça, o homem teria abastecido mais de 109 litros. Na segunda-feira, ele furtou 410 litros, resultando em um prejuízo de, aproximadamente, R$2,8 mil, somando os dois casos.

Imagens de câmera de segurança do posto mostram toda a ação do suspeito nas duas datas. Conforme o delegado do caso, Fabiano Oliveira, ele agia de maneira planejada. Assista ao vídeo abaixo:

Oliveira explica que o suspeito abastecia grande quantidade de combustível em galões guardados no porta-malas do veículo e, durante momentos de distração ou troca de turno dos frentistas, deixava o local sem pagar.

“Na tentativa de furto desta terça-feira, o suspeito chegou a abastecer mais 109 litros de gasolina aditivada, avaliados em cerca de R$ 760, antes de ser interceptado pelos policiais civis, que já monitoravam sua atuação”, explicou o delegado.

furto gasolina
Foto: Divulgação/PCPR

De acordo com a polícia, a equipe recuperou o combustível furtado e apreendeu o celular e o veículo usado nos crimes. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.

