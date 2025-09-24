Anvisa recolhe marca de café com fragmentos de vidro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (24/09) a apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extraforte e do café tradicional da marca Câmara. A medida inclui a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto, que é de empresa desconhecida.

A decisão foi tomada após a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro confirmar a origem desconhecida do produto. As empresas indicadas como fabricantes na embalagem, segundo a Anvisa, não estão regularizadas perante os órgãos competentes.

O caso ganhou ainda mais gravidade quando o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, do Rio de Janeiro, emitiu laudo confirmando a presença de fragmentos semelhantes a vidro no lote 160229 do café. A Anvisa reforçou que “todas as unidades e lotes do café estão proibidos”.

Whey recolhido

Mas as ações da Anvisa não pararam por aí. A agência também determinou o recolhimento de todos os alimentos, incluindo suplementos alimentares, fabricados pela Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

A decisão veio após inspeção sanitária realizada entre 15 e 17 de setembro, que encontrou “falhas graves nas boas práticas de fabricação de alimentos pela empresa”. Entre as irregularidades estão a ausência de responsável técnico habilitado, falhas no controle de qualidade da água potável, ausência de registros das operações, fluxo de produção cruzado, problemas no controle de alergênicos, falta de rastreabilidade dos produtos e matérias-primas, além de falhas nos critérios de seleção de insumos e ausência de estudos de estabilidade dos produtos acabados.

Uma terceira medida da Anvisa foi a apreensão de todos os lotes do Whey Isomix Definition da marca Proteus, supostamente fabricado pela Nutrimix A. Suplementos SLU. O produto também está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, importado, divulgado e usado.

Neste caso, a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., verdadeira responsável pelo produto, comunicou que a fabricação do suplemento foi interrompida desde o início de 2024 e que não possui qualquer relação com a Nutrimix A. Suplementos SLU, empresa que aparece em algumas embalagens do produto encontrado no mercado.

A Anvisa alertou que produtos irregulares não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a agência não recomenda sua utilização e incentiva denúncias através da Ouvidoria ou da Central de Atendimento (0800 642 9782).