Crocheteiras da RMC têm peças destacadas nas passarelas pelo Brasil

As crocheteiras Nádia Bremm Pellin, Cleusa Ghisolf, Lucia Marques e Ieda Souza formam um grupo requisitado por marcas nacionais de moda. As artesãs fazem parte da cooperativa de Pinhais Criarte, localizada no Bosque Municipal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por meio do trabalho manual e de forma cooperada, elas garantem renda e têm suas produções destacadas em passarelas Brasil afora, além de vendas em sites internacionais do segmento.

“Sou artesã, sim, com muito orgulho, e estou sempre fazendo cursos ou vendo vídeos de moda, inclusive o crochê é um nicho agregado em muitos desfiles, novelas e, portanto, um grande motivador de encomendas, tanto por pessoas físicas quanto grandes marcas. É desta maneira que conseguimos nos inserir fazendo lindos vestidos em crochê e conseguindo assim um bom retorno financeiro”, explica Nádia Bremm Pellin, uma das crocheteiras da Criarte.

A cooperativa promove o curso “Crochê no Bosque”, com duas professoras que ensinam desde “como pegar na agulha até criar vestuário”, comenta a presidente da Criarte, Ana Paula Zasatzki. As aulas são agendadas diretamente com as professoras e os interessados podem entrar em contato pelo Instagram da Criarte . Além do crochê, a cooperativa ainda oferece oficinas de dobradura, artesanato sustentável e brinquedos criativos.

Com o apoio da Prefeitura de Pinhais, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Semde) e de Cultura, Esporte e Lazer (Semel), a cooperativa recebe capacitações e tem atendimento das equipes para a elaboração de projetos, espaço para oficinas, feiras, eventos em outras cidades e demais parcerias. Além disso, a Criarte tem no Bosque Municipal um espaço acolhedor para artesãos, consumidores, alunos e todos que passam pelo local para ter um momento de lazer em meio à natureza.

“É um modelo de negócio feito por pessoas e para as pessoas, visa um empreender colaborativo, no qual os cooperados são os donos do negócio, com uma gestão totalmente democrática, com foco na economia, no crescimento coletivo e na geração de oportunidades”, afirma Ana Paula Zasatzki. “Como bons artesãos, todos fazem tudo! Peças variadas de costura criativa, crochê, artes em papel, encadernação sustentável, origami, bordados, upcycling, fio de malha, madeiras artesanais, bijuterias, almofadas, acessórios, MDF, flores, gesso, biscuit, personalizados, lembranças de Pinhais, entre outros”, completa.

Também compõem a gama de atividades da Criarte os jogos de tabuleiro para uso gratuito nas mesas em frente à loja; visitas guiadas de unidades de ensino para apresentar o trabalho manual e como funciona uma cooperativa; máquina de bolhas para as crianças; pintura de rosto; e tererê de cabelo.

Fundada em 2014, a Criarte conta atualmente com 31 artesãos. Fica aberta de domingo a domingo, das 9h às 18h, no Bosque Municipal. Para ser um cooperado, é necessário marcar um horário via Instagram ou presencialmente na loja para avaliação das peças e orientações. Endereço: Rua 24 de Maio, 805, bairro Estância Pinhais.

