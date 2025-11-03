Crimes violentos caem em Curitiba nos primeiros nove meses de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou reduções nos crimes considerados de maior potencial ofensivo durante os primeiros nove meses de 2025, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Os homicídios dolosos – aqueles em que há intenção de matar – apresentaram queda de 5,60%, passando de 125 para 118 casos. Já os roubos tiveram uma redução maior, de 16%, saindo de 5.389 para 4.537 ocorrências.

A violência contra a mulher também teve queda. Os feminicídios caíram 13%, com oito casos registrados em 2024 contra sete neste ano. Nos crimes de estupro, a queda foi em 27% menos ocorrências, com 691 casos em 2024 contra 504 nos primeiros nove meses de 2025.

Os furtos comuns também seguiram a tendência de queda, ainda que em percentual menor, com redução de 2,16% (de 35.301 para 34.540 registros). Já os furtos de veículos apresentaram um dos resultados mais expressivos: 41,5% a menos, caindo de 2.475 em 2024 para 1.449 neste ano.

Cresce apreensão de drogas em Curitiba

Enquanto os crimes diminuem, as apreensões de drogas mostram crescimento na capital. A quantidade de maconha retirada do tráfico aumentou 52% nos primeiros nove meses deste ano, passando de 9.114 quilos para 13.851 quilos. Já a cocaína teve aumento de 676% nas apreensões, saltando de 154 quilos entre janeiro e setembro de 2024 para 1.194 quilos no mesmo período deste ano.

Cenário no Paraná

O cenário positivo não se limita à capital. Em todo o Paraná, os homicídios dolosos reduziram 29% entre janeiro e setembro de 2025, quando comparados ao mesmo período do ano anterior – foram 865 ocorrências contra 1.214 em 2024.

Os roubos seguiram o mesmo caminho, com queda de 18% em todo o estado (11.271 casos em 2025 contra 13.785 em 2024). Os roubos de veículos diminuíram 26%, passando de 1.620 casos para 1.198. Já os furtos de veículos tiveram redução de 5%, com 105.976 ocorrências nos primeiros nove meses deste ano, contra 111.419 no mesmo período de 2024.

Os dados foram compilados pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).