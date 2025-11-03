Procurado por furtos de carros aterroriza bairros nobres de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 52 anos está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná por suspeita de envolvimento em uma série de furtos qualificados de veículos e associação criminosa em Curitiba. A foto do investigado foi divulgada nesta segunda-feira (03/11) pelas autoridades.

O histórico criminal do suspeito é extenso. Segundo o delegado Felipe Boffo, ele já foi detido cinco vezes em situação de flagrante e outras quatro por mandados de prisão preventiva.

“Nos últimos meses, identificamos que ele esteve envolvido em diversos furtos de veículos e estaria agindo em coautoria com dois indivíduos. O trio tinha como foco veículos novos e agia principalmente na região dos bairros Batel, Mercês, Bigorrilho e Água Verde.”

A ação criminosa tinha como alvo áreas nobres da capital paranaense. Os dois comparsas do investigado já foram capturados anteriormente e encaminhados ao sistema penitenciário, mas o terceiro envolvido segue foragido.

As equipes da Polícia Civil continuam em diligências para localizar e prender o suspeito.

Denuncie!

A população pode ajudar com informações que levem à captura do investigado. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou diretamente à equipe de investigação pelos números (41) 3314-6400 e (41) 3314-6427.