Arsenal militar é encontrado em demolição de casa no Bacacheri

Trabalhadores de uma obra ficaram em choque ao se depararem com granadas e munições de metralhadora calibre 50 durante a demolição de uma residência no bairro Bacacheri, em Curitiba. O material bélico, de uso exclusivo das Forças Armadas, estava escondido na casa de um ex-militar já falecido.

A descoberta aconteceu no mês passado, quando a equipe de demolição interrompeu imediatamente os trabalhos e acionou o Exército. Com a chegada dos militares, a área foi isolada e o material recolhido por equipes especializadas em manuseio de armamentos.

Todo o arsenal foi transportado para a 2ª Companhia do 5º Batalhão de Suprimento, localizada em Palmeira (PR), onde permanece aguardando autorização para destruição, seguindo os rigorosos protocolos de segurança militar.

Investigação em andamento

O Comando da 5ª Região Militar já iniciou uma investigação para descobrir a origem do material bélico e determinar por quanto tempo essas armas de uso restrito ficaram armazenadas na residência.

Um laudo técnico detalhado, que deve ficar pronto em até 30 dias, vai revelar o tipo, quantidade e procedência das armas encontradas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o volume de granadas ou munições apreendidas.

Para esclarecer completamente as circunstâncias desse armazenamento irregular, o Exército instaurou uma sindicância e garantiu que todas as ações realizadas seguiram os protocolos de segurança e transporte estabelecidos pela instituição.