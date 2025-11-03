Policial civil salva recém-nascido engasgado em delegacia na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um bebê recém-nascido foi salvo por um policial civil na delegacia de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, após dar entrada na unidade com dificuldades respiratórias.

O caso aconteceu quando um homem entrou desesperado na delegacia carregando o bebê, que já apresentava sinais claros de asfixia. Ao perceber a gravidade da situação, o policial de plantão não hesitou em aplicar seus conhecimentos de primeiros socorros.

“Ao perceber a situação, o policial iniciou a manobra de desengasgamento infantil e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança, que voltou a respirar normalmente”, explica a delegada Juliana Cordeiro.

A rápida intervenção foi decisiva para salvar a vida do pequeno. Após o atendimento emergencial na delegacia, o recém-nascido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Piraquara para avaliação médica completa e acompanhamento.

O caso reforça a importância do treinamento multidisciplinar dos agentes de segurança. A delegada Juliana Cordeiro destacou que o trabalho da Polícia Civil do Paraná vai além das investigações criminais, incluindo também o preparo para situações emergenciais como esta.

“O policial possui treinamento em primeiros socorros e técnicas de desengasgamento, o que permitiu a execução correta do procedimento”, completou a delegada.

A ocorrência evidencia como o preparo técnico dos policiais pode fazer a diferença em momentos críticos, salvando vidas mesmo fora do contexto tradicional de combate ao crime.