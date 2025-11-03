Postos de guarda-vidas iniciam funcionamento diário no Litoral do Paraná; Veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Postos de Guarda-Vidas (PGVs) passam a funcionar diariamente a partir desta segunda-feira (3/11) nas praias do Litoral do Paraná. Ao todo, 20 postos já estão distribuídos entre Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, em pontos considerados estratégicos pelas equipes de salvamento.

O funcionamento diário será mantido até o encerramento da temporada 2025/2026. Confira, abaixo, as localizações dos postos de guarda-vidas:

Morretes : PGV Curva do Félix e ⁠PGV Porto de Cima;

: PGV Curva do Félix e ⁠PGV Porto de Cima; Guaratuba : PGV Central, ⁠PGV Volta das Canoas, ⁠PGV Brejatuba I, ⁠PGV Curaçao, ⁠PGV Candeias e ⁠PGV Coroados I;

: PGV Central, ⁠PGV Volta das Canoas, ⁠PGV Brejatuba I, ⁠PGV Curaçao, ⁠PGV Candeias e ⁠PGV Coroados I; Matinhos : PGV Associação, ⁠PGV Betaras, ⁠PGV Av. Curitiba, ⁠PGV SESC, ⁠PGV Trombeta e ⁠PGV Caioba;

: PGV Associação, ⁠PGV Betaras, ⁠PGV Av. Curitiba, ⁠PGV SESC, ⁠PGV Trombeta e ⁠PGV Caioba; Pontal do Paraná: PGV Pontal I, ⁠PGV Shangri-lá II, ⁠PGV Ipanema II, ⁠PGV Santa Terezinha I, ⁠PGV Leste II, ⁠PGV Monções I.

No último verão, o Corpo de Bombeiros ampliou em 5% o efetivo na região, o que permitiu atendimento em cerca de 100 áreas de banho ao longo da orla paranaense. O objetivo agora é reforçar a estruturada para atender, novamente, moradores e turistas durante os meses de maior movimento.

Entre 19 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026, o Litoral contará com aproximadamente 630 bombeiros militares e 270 guarda-vidas civis. Segundo a corporação, o quadro de profissionais deve estar completo até o início do verão, com todos os postos operando conforme o padrão definido para a temporada.

Verão Maior 2026

Além das ações de segurança nas praias, a temporada contará com uma programação de shows nacionais e internacionais em Pontal do Paraná e Matinhos. Os eventos começam em 9 de janeiro e fazem parte do Verão Maior Paraná 2025/2026, que reúne atrações gratuitas para quem estiver no Litoral.

Entre os artistas confirmados estão Alok, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Belo, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Raça Negra, Jeito Moleque, Atitude 67, Hugo & Guilherme e Zezé di Camargo & Luciano. Também estão previstas duas atrações internacionais: os Gipsy Kings by André Reyes, da França, e a banda jamaicana Inner Circle.

Além dos palcos, haverá arenas fixas em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná com atividades esportivas, aulas de dança e ginástica, gincanas, caminhadas e recreação infantil. Parte das ações será levada também para o Noroeste do Estado, em formato itinerante.

