Obras na rede deixam 12 bairros de Curitiba sem água nesta segunda-feira

A Sanepar deve concluir até o fim da tarde desta segunda-feira (3/11) a manutenção na rede de abastecimento de água em Curitiba. Até que o serviço seja finalizado, moradores de 12 bairros poderão enfrentar desabastecimento temporário ou oscilações na pressão da rede.

Segundo a companhia, a intervenção é necessária para melhorar o sistema de distribuição. Os bairros afetados são Alto da XV, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Juvevê, Prado Velho e Rebouças. A Sanepar não informou se o retorno do abastecimento será imediato após o término das obras ou se poderá ocorrer de forma gradativa ao longo da noite.

A empresa reforça a recomendação de economia durante o período de instabilidade no fornecimento. A orientação é priorizar o uso de água apenas para atividades essenciais, como preparo de alimentos, higiene pessoal e limpeza básica. Tarefas como lavar carros, calçadas ou quintais devem ser adiadas para evitar desperdício e reduzir o impacto do desabastecimento nas regiões afetadas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

