Linkin Park em Curitiba: tudo o que você precisa saber antes de ir ao show

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O show tão aguardado da banda americana de rock Linkin Park acontece nesta quarta-feira (05/11), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Além da capital paranaense, a banda se apresentará no Estádio Morumbi, em São Paulo, e na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Conforme a produtora, os outros shows acontecem nos dias 8 e 11 de novembro, respectivamente.

Os espetáculos fazem parte da turnê mundial “From Zero World Tour”, que começou em abril no Estados Unidos e, agora, percorre países da América Latina. Com apresentações épicas, a turnê global se encerra, justamente, no Brasil.

+ Leia mais: Faltando menos de 2 meses para o Natal, saiba o dia certo para montar a árvore de Natal

Confira todos os detalhes sobre o evento:

Horário e local

Local: Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba.

Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba. Abertura dos portões: 16h.

16h. Horário do show: 21h.

Ingressos

Ingressos disponíveis no site da Ticketmaster, apenas nos setores Pista, Cadeira Social Inferior e Arquibancada, com limite de até seis ingressos por CPF.

LPU PIT 1 e 2: ingressos esgotados.

ingressos esgotados. Pista: R$ 1.050 (inteira) e R$ 525 (meia-entrada) – meia-entrada PCD esgotada.

R$ 1.050 (inteira) e R$ 525 (meia-entrada) – meia-entrada PCD esgotada. Cadeira Mauá: ingressos esgotados.

ingressos esgotados. Cadeira Social Inferior: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.

R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada. Cadeira Social Superior: ingressos esgotados.

ingressos esgotados. Arquibancada: R$ 595 (inteira) e R$ 297,50 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.

Setores

Foto: Divulgação

Classificação etária

Permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas na companhia dos pais ou responsáveis.

Autorizados adolescentes a partir de 16 anos desacompanhados.

Como chegar

Linhas de ônibus que passam perto do Estádio Couto Pereira:

203 Santa Cândida / Capão Raso

205 Barreirinha

365 Jardim Social / Batel

374 Hugo Lange

B72 Colombo / Guadalupe (via Roça Grande)

B76 São Sebastião / Guadalupe

N61 Campina Grande do Sul / Guadalupe

N72 Eugênia Maria / Guadalupe

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quarta-feira (05/11) a temperatura máxima prevista para Curitiba é de 28ºC, com mínima de 18ºC.

A previsão aponta probabilidade de chuva de 95%, com precipitação acumulada de 3 mm, além de rajadas de vento de até 35 km/h.