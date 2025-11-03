UFPR atualiza lista e reduz número de provas específicas no Vestibular 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) atualizou a relação de cursos que terão provas específicas na segunda fase do Vestibular 2026. Após o processamento da primeira fase, foram retirados da lista 12 cursos que a princípio aplicariam provas específicas, mas tiveram número de convocados menor que o número de vagas. Com isso, agora são 40 os cursos com provas específicas neste vestibular.

A aplicação de provas específicas apenas para cursos com mais aprovados do que vagas está prevista no item 8.11.2.1 do edital nº 28/2025, que estabelece as normas do Vestibular 2026.

Com base nesse item, deixarão de ter provas específicas um curso de Pontal do Paraná (Engenharia Ambiental e Sanitária) e 11 cursos de Curitiba: Ciências Sociais, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira Integral, Engenharia Industrial Madeireira Noturno, Física/Licenciatura (noturno), Geografia Matutino, Geografia Noturno, História, Memória e Imagem, Matemática Industrial e Química/Licenciatura (noturno).

Data das provas específicas UFPR 2026

A decisão de aplicar ou não provas específicas aos candidatos é de cada curso da UFPR. Dos 124 cursos de graduação, apenas 52 optaram por aplicar essas provas (alguns de uma só disciplina e outros, de duas disciplinas), número que agora foi reduzido para 40. As provas específicas serão aplicadas no dia 1º de dezembro, às 14 horas.

Já a prova de Compreensão e Produção de Textos é obrigatória para todos os candidatos convocados para a segunda fase, e vai ser aplicada no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas.

O comprovante de ensalamento para a segunda fase será divulgado no dia 24 de novembro, às 18 horas, no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Confira abaixo os cursos que terão provas específicas e de quais disciplinas:

CAMPUS CURSO PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Curitiba Administração Matutino Matemática Curitiba Administração Noturno Matemática Curitiba Agronomia Biologia e Matemática Curitiba Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno Matemática Curitiba Análise e Desenvolvimento de SistemasVespertino Matemática Curitiba Artes Visuais Bacharelado História Curitiba Artes Visuais Licenciatura História Curitiba Ciência da Computação – Bacharelado Matemática Curitiba Ciências Biológicas Matutino Biologia Curitiba Ciências Biológicas Noturno Biologia Curitiba Ciências Econômicas Matutino História e Matemática Curitiba Ciências Econômicas Noturno História e Matemática Curitiba Direito Matutino Filosofia e História Curitiba Direito Noturno Filosofia e História Curitiba Engenharia Ambiental Física e Matemática Curitiba Engenharia Civil Física e Matemática Curitiba Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Biologia e Matemática Curitiba Engenharia de Produção Física e Matemática Curitiba Engenharia Elétrica Integral Física e Matemática Curitiba Engenharia Elétrica Noturno Física e Matemática Curitiba Engenharia Mecânica Integral Física e Matemática Curitiba Engenharia Mecânica Noturno Física e Matemática Curitiba Engenharia Química Física e Química Curitiba Farmácia Biologia e Química Curitiba Filosofia Matutino Filosofia Curitiba Filosofia Noturno Filosofia Curitiba Física Bacharelado Integral Física e Matemática Curitiba História História Curitiba Informática Biomédica – Bacharelado Matemática Curitiba Medicina Biologia e Química Curitiba Medicina Veterinária Biologia e Química Curitiba Odontologia Biologia e Química Curitiba Pedagogia Matutino História Curitiba Pedagogia Noturno História Curitiba Psicologia Filosofia Curitiba Química Bacharelado Integral Química Curitiba Zootecnia Biologia e Matemática Palotina Medicina Veterinária Biologia e Química Pontal Engenharia Civil Física e Matemática Toledo Medicina Biologia e Química Tabela: Divulgação UFPR



