UFPR atualiza lista e reduz número de provas específicas no Vestibular 2026

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Comunicação Social Ufpr Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 03/11/25 14h59
Prédio da UFPR, na Praça Santos Andrade, em Curitiba
Foto: André Rodrigues | Gazeta do Povo | Arquivo

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) atualizou a relação de cursos que terão provas específicas na segunda fase do Vestibular 2026. Após o processamento da primeira fase, foram retirados da lista 12 cursos que a princípio aplicariam provas específicas, mas tiveram número de convocados menor que o número de vagas. Com isso, agora são 40 os cursos com provas específicas neste vestibular.

A aplicação de provas específicas apenas para cursos com mais aprovados do que vagas está prevista no item 8.11.2.1 do edital nº 28/2025, que estabelece as normas do Vestibular 2026.

Com base nesse item, deixarão de ter provas específicas um curso de Pontal do Paraná (Engenharia Ambiental e Sanitária) e 11 cursos de Curitiba: Ciências Sociais, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira Integral, Engenharia Industrial Madeireira Noturno, Física/Licenciatura (noturno), Geografia Matutino, Geografia Noturno, História, Memória e Imagem, Matemática Industrial e Química/Licenciatura (noturno).

Data das provas específicas UFPR 2026

A decisão de aplicar ou não provas específicas aos candidatos é de cada curso da UFPR. Dos 124 cursos de graduação, apenas 52 optaram por aplicar essas provas (alguns de uma só disciplina e outros, de duas disciplinas), número que agora foi reduzido para 40. As provas específicas serão aplicadas no dia 1º de dezembro, às 14 horas.

Já a prova de Compreensão e Produção de Textos é obrigatória para todos os candidatos convocados para a segunda fase, e vai ser aplicada no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas.

O comprovante de ensalamento para a segunda fase será divulgado no dia 24 de novembro, às 18 horas, no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Confira abaixo os cursos que terão provas específicas e de quais disciplinas:

CAMPUSCURSOPROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CuritibaAdministração MatutinoMatemática
CuritibaAdministração NoturnoMatemática
CuritibaAgronomiaBiologia e Matemática
CuritibaAnálise e Desenvolvimento de Sistemas NoturnoMatemática
CuritibaAnálise e Desenvolvimento de SistemasVespertinoMatemática
CuritibaArtes Visuais BachareladoHistória
CuritibaArtes Visuais LicenciaturaHistória
CuritibaCiência da Computação – BachareladoMatemática
CuritibaCiências Biológicas MatutinoBiologia
CuritibaCiências Biológicas NoturnoBiologia
CuritibaCiências Econômicas MatutinoHistória e Matemática
CuritibaCiências Econômicas NoturnoHistória e Matemática
CuritibaDireito MatutinoFilosofia e História
CuritibaDireito NoturnoFilosofia e História
CuritibaEngenharia AmbientalFísica e Matemática
CuritibaEngenharia CivilFísica e Matemática
CuritibaEngenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBiologia e Matemática
CuritibaEngenharia de ProduçãoFísica e Matemática
CuritibaEngenharia Elétrica IntegralFísica e Matemática
CuritibaEngenharia Elétrica NoturnoFísica e Matemática
CuritibaEngenharia Mecânica IntegralFísica e Matemática
CuritibaEngenharia Mecânica NoturnoFísica e Matemática
CuritibaEngenharia QuímicaFísica e Química
CuritibaFarmáciaBiologia e Química
CuritibaFilosofia MatutinoFilosofia
CuritibaFilosofia NoturnoFilosofia
CuritibaFísica Bacharelado IntegralFísica e Matemática
CuritibaHistóriaHistória
CuritibaInformática Biomédica – BachareladoMatemática
CuritibaMedicinaBiologia e Química
CuritibaMedicina VeterináriaBiologia e Química
CuritibaOdontologiaBiologia e Química
CuritibaPedagogia MatutinoHistória
CuritibaPedagogia NoturnoHistória
CuritibaPsicologiaFilosofia
CuritibaQuímica Bacharelado IntegralQuímica
CuritibaZootecniaBiologia e Matemática
PalotinaMedicina VeterináriaBiologia e Química
PontalEngenharia CivilFísica e Matemática
ToledoMedicinaBiologia e Química
Tabela: Divulgação UFPR


