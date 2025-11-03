UFPR atualiza lista e reduz número de provas específicas no Vestibular 2026

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) atualizou a relação de cursos que terão provas específicas na segunda fase do Vestibular 2026. Após o processamento da primeira fase, foram retirados da lista 12 cursos que a princípio aplicariam provas específicas, mas tiveram número de convocados menor que o número de vagas. Com isso, agora são 40 os cursos com provas específicas neste vestibular.
A aplicação de provas específicas apenas para cursos com mais aprovados do que vagas está prevista no item 8.11.2.1 do edital nº 28/2025, que estabelece as normas do Vestibular 2026.
Com base nesse item, deixarão de ter provas específicas um curso de Pontal do Paraná (Engenharia Ambiental e Sanitária) e 11 cursos de Curitiba: Ciências Sociais, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira Integral, Engenharia Industrial Madeireira Noturno, Física/Licenciatura (noturno), Geografia Matutino, Geografia Noturno, História, Memória e Imagem, Matemática Industrial e Química/Licenciatura (noturno).
Data das provas específicas UFPR 2026
A decisão de aplicar ou não provas específicas aos candidatos é de cada curso da UFPR. Dos 124 cursos de graduação, apenas 52 optaram por aplicar essas provas (alguns de uma só disciplina e outros, de duas disciplinas), número que agora foi reduzido para 40. As provas específicas serão aplicadas no dia 1º de dezembro, às 14 horas.
Já a prova de Compreensão e Produção de Textos é obrigatória para todos os candidatos convocados para a segunda fase, e vai ser aplicada no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas.
O comprovante de ensalamento para a segunda fase será divulgado no dia 24 de novembro, às 18 horas, no site do Núcleo de Concursos da UFPR.
Confira abaixo os cursos que terão provas específicas e de quais disciplinas:
|CAMPUS
|CURSO
|PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
|Curitiba
|Administração Matutino
|Matemática
|Curitiba
|Administração Noturno
|Matemática
|Curitiba
|Agronomia
|Biologia e Matemática
|Curitiba
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno
|Matemática
|Curitiba
|Análise e Desenvolvimento de SistemasVespertino
|Matemática
|Curitiba
|Artes Visuais Bacharelado
|História
|Curitiba
|Artes Visuais Licenciatura
|História
|Curitiba
|Ciência da Computação – Bacharelado
|Matemática
|Curitiba
|Ciências Biológicas Matutino
|Biologia
|Curitiba
|Ciências Biológicas Noturno
|Biologia
|Curitiba
|Ciências Econômicas Matutino
|História e Matemática
|Curitiba
|Ciências Econômicas Noturno
|História e Matemática
|Curitiba
|Direito Matutino
|Filosofia e História
|Curitiba
|Direito Noturno
|Filosofia e História
|Curitiba
|Engenharia Ambiental
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Civil
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
|Biologia e Matemática
|Curitiba
|Engenharia de Produção
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Elétrica Integral
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Elétrica Noturno
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Mecânica Integral
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Mecânica Noturno
|Física e Matemática
|Curitiba
|Engenharia Química
|Física e Química
|Curitiba
|Farmácia
|Biologia e Química
|Curitiba
|Filosofia Matutino
|Filosofia
|Curitiba
|Filosofia Noturno
|Filosofia
|Curitiba
|Física Bacharelado Integral
|Física e Matemática
|Curitiba
|História
|História
|Curitiba
|Informática Biomédica – Bacharelado
|Matemática
|Curitiba
|Medicina
|Biologia e Química
|Curitiba
|Medicina Veterinária
|Biologia e Química
|Curitiba
|Odontologia
|Biologia e Química
|Curitiba
|Pedagogia Matutino
|História
|Curitiba
|Pedagogia Noturno
|História
|Curitiba
|Psicologia
|Filosofia
|Curitiba
|Química Bacharelado Integral
|Química
|Curitiba
|Zootecnia
|Biologia e Matemática
|Palotina
|Medicina Veterinária
|Biologia e Química
|Pontal
|Engenharia Civil
|Física e Matemática
|Toledo
|Medicina
|Biologia e Química