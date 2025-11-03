Curitiba terá voo direto para Portugal a partir de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi anunciada nesta segunda-feira (03/11) a criação da primeira rota aérea regular que ligará o Paraná à Europa. A empresa aérea portuguesa TAP Air Portugal, principal companhia europeia em operação no Brasil, vai iniciar em 2 de julho de 2026 os voos entre a região de Curitiba e Lisboa, com três voos por semana saindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os voos serão operados com aeronaves Airbus A330-200, que possuem capacidade para 269 passageiros. Eles seguirão o trajeto direto de Lisboa à Curitiba, com uma parada técnica no Rio de Janeiro no retorno à Capital Portuguesa. As partidas do Paraná serão às terças, quintas e sábados. O início das vendas de passagens será em 11 de novembro.

De acordo com Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas, a nova ligação reforça a estratégia da companhia de ampliar a presença no Brasil e fortalecer os laços entre os dois países. “O Brasil é um mercado estratégico para a TAP, e o Paraná passa a integrar essa rede de conexões com a Europa. Queremos aproximar ainda mais portugueses e brasileiros, oferecendo conectividade, conforto e eficiência”, disse.

“A nova rota da TAP reforça o protagonismo do Paraná no cenário global. Essa ligação direta com Portugal a partir de Lisboa vai impulsionar o turismo, facilitar a vinda de visitantes europeus e ampliar as oportunidades de negócios com a Europa”, afirmou o governador Ratinho Junior.

Protocolo de cooperação

Durante o anúncio, também foi assinado um protocolo de cooperação entre o Governo do Paraná – por meio do Viaje Paraná e Invest Paraná –, a concessionária Motiva Aeroportos, responsável pelo Bloco Sul de concessões, e a própria TAP Air Portugal. O objetivo é apoiar a divulgação da nova rota e promover o Paraná como destino turístico e de investimentos na Europa.

De acordo com o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o Estado prepara ações de promoção turística voltadas ao mercado europeu. Segundo ele, a estratégia inclui participação em feiras internacionais como a Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur Madri), a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL Lisboa) e a Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB Berlin), além de campanhas de comunicação e intercâmbio com influenciadores dos dois países.

Voos internacionais saindo de Curitiba

A nova rota se soma ao momento de expansão da malha aérea e do turismo internacional no estado. Entre janeiro e setembro deste ano, o Paraná recebeu 826 mil turistas estrangeiros, um crescimento de 22,9% em relação a 2024, consolidando o Paraná como o quarto que mais recebe visitantes internacionais.

Nos aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu, o movimento somou 6 milhões de passageiros nos nove primeiros meses de 2025, alta de 8,3% sobre o mesmo período do ano passado.

Nas conexões aéreas internacionais, o Paraná conta agora com oito voos, sendo três iniciados no ano passado. Além de Lisboa, o Aeroporto Afonso Pena conta com duas rotas para Santiago (Chile) e uma para Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Assunção (Paraguai) e Montevidéu (Uruguai). Foz do Iguaçu também conta com uma conexão com Santiago.

Para ampliar as conexões internacionais, está acontecendo o projeto de construção da terceira pista no Aeroporto Afonso Pena, que é conduzido pela concessionária Motiva. A iniciativa, prevista para ser concluída até o fim de 2026, permitirá receber mais aeronaves de grande porte e viabilizar novas rotas internacionais.