Procurando um novo emprego? A semana começa com vagas abertas em Curitiba, Região Metropolitana e em mais cidades do Paraná. Na grande Curitiba, são 4.048 vagas abertas nesta segunda-feira (9), nas Agências do Trabalhador. São ofertadas 463 vagas para operador de telemarketing receptivo, 272 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 190 para auxiliar de linha de produção e 173 para auxiliar de limpeza.

Somente em Curitiba, o destaque é a oferta de 100 vagas para preenchimento urgente na Agência do Trabalhador Central: vendedor interno (40), cozinheiro geral (25), zelador (25), confeiteiro (09) e padeiro (05). Veja abaixo a lista completa com as vagas disponíveis.

No Paraná

Em todo o Paraná, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados têm 15.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.809 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing receptivo, com 463 vagas, magarefe, com 395, e abatedor de porcos, com 340.

Na Região de Cascavel são 3.888 vagas, com 700 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 320 para magarefe, 340 para abatedor de porcos e 250 para abatedor de aves.

Ainda no Interior, são destaques em número de vagas as cidade de Londrina (1.551), Umuarama (1.094) e Campo Mourão (1.092). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 265 vagas, operador de caixa, com 59, vendedor interno, com 45, e costureiro em série, com 36 oportunidades.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (474), alimentador de linha de produção (40), vendedor interno (29) e abatedor de aves (25). Em Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 254 oportunidades, abatedor de aves, com 60, soldador, com 49, e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com 28.

Para concorrer às vagas

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito aqui.

Confira as vagas disponíveis por regionais

