Curitiba registrou no boletim deste domingo (12) mais 11 mortes causadas por coronavírus e 184 novos casos. Com esses números, são ao todo 353 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia na cidade, em março passado. O número total de casos é de 9.849 e os recuperados chegam a 5.735. Neste domingo o Paraná superou mil óbitos por covid-19.

As vítimas, explicou a prefeitura, são cinco homens e seis mulheres entre 49 e 84 anos de idade. Dois óbitos ocorreram na sexta-feira (10) e o restante neste sábado 11, quando Curitiba alcançou 242 mortes.

O total de casos ativos na cidade hoje é de 3.861 pessoas que são potencialmente transmissoras do vírus. Isso preocupa, como explicou a médica infectologista Marion Burger nesta semana. Segundo ela, os óbitos podem dobrar se cada uma delas, por exemplo, infectar mais duas outras pessoas.

Ocupação nas UTIs

A taxa de ocupação das 293 vagas em UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivas para covid-19 chega a 91%. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todos aqueles pacientes que internam com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) são encaminhados para estes leitos, não somente os casos confirmados da doença. Recentemente o número de UTIs na cidade aumentou com os 50 leitos instalados no Instituto de Medicina do Paraná.

