Corrida de rua muda trânsito em bairro central de Curitiba neste sábado

O trânsito em Curitiba vai ser alterado por conta da 26ª Corrida Pedestre Coronel Sarmento, organizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), que acontece neste sábado (10).

As provas, de 5 e 10 km, têm largada prevista para as 20h30, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, no bairro Rebouças. O evento contará com a participação de cerca de 2.500 atletas.

Durante a prova, os participantes irão percorrer as seguintes ruas: Getúlio Vargas, Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Sant’ana, São Januário, Martin Varela, Hildebrando de Araújo, Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, João Negrão, Marechal Floriano Peixoto, até o retorno ao Comando.

Com exceção da largada, o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos. O trânsito vai fluir nas faixas à esquerda. A PM dará apoio e monitores auxiliarão na organização ao longo do percurso.

Apenas a Avenida Dário Lopes dos Santos será bloqueada para a passagem de veículos durante a realização da prova.

Corrida em Curitiba altera linhas de ônibus

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que, devido à corrida, 20 linhas de ônibus terão desvios. O horário das alterações será das 17h às 0h. As alterações podem ser conferidas no site da Urbs.

