Correção geométrica desata nó em importante rua de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba concluiu, na última quarta-feira (4), a correção geométrica da Rua Antônio Escorsin, em Santa Felicidade. A obra criou mais uma faixa para circulação de veículos na via, na esquina com a Rua José Risseto. O objetivo é reduzir os congestionamentos nos horários de pico, provocados por filas de carros que se formavam para fazer a conversão na José Risseto.

“Com isso, o motorista que não vai fazer a conversão para a José Risseto não precisa mais ficar parado, esperando para seguir em frente”, explicou o superintendente de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), Vidal Filho. Ao mesmo tempo, as equipes do órgão refizeram 180 metros de calçadas que estavam danificadas.

+ Leia mais: Novidade em Curitiba faz motorista economizar no EstaR; Saiba como!

Para criar a faixa, a Rua Antônio Escorsin foi alargada em cerca de 150 metros, entre as ruas Margarida Dallarmi e José Risseto. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e executado pela SGM.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”