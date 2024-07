Curitiba conta com uma novidade: a primeira integração entre ônibus e veículos de uso individual na cidade que vai diminuir, nessas ocasiões, o valor de quem utiliza o EstaR. Implantada pela Urbanização de Curitiba (Urbs), a facilidade começou a ser testada nesta semana no estacionamento inteligente SmartPark Campina do Siqueira, ao lado do Terminal de mesmo nome.

A integração funciona por meio do cartão transporte usuário e do EstaR, permitindo que o usuário estacione o carro no SmartPark e pegue o ônibus no terminal. Com isso, ele vai pagar, ao todo, R$ 6,75: R$ 6 da passagem no cartão transporte usuário e R$ 0,75 de EstaR.

Na integração, o valor de R$ 0,75 do EstaR é fixo. Ou seja, não importa o tempo que o carro vai permanecer estacionado no SmartPark.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a ideia surgiu com o objetivo de trazer comodidade para a população e também, atrair novos usuários para o transporte coletivo.

“O usuário tem a comodidade de sair do carro e já poder pegar o ônibus e vice-versa. Pode, por exemplo, estacionar o carro no SmartPark, pegar o ônibus no terminal, ir trabalhar e quando voltar pegar o carro novamente ao sair do terminal. Isso pagando apenas R$ 0,75 pelo estacionamento durante todo o dia”, ressalta Maia Neto.

O SmartPark Campina do Siqueira, inaugurado em dezembro de 2022, conta com 20 vagas de estacionamento e área de 628 m². Ele funciona no modelo de estacionamento rotativo, ativado por meio do EstaR eletrônico, mas em espaço fechado. O Terminal Campina do Siqueira recebe cerca de 36 mil pessoas por dia e é ponto de parada de 16 linhas urbanas e metropolitanas.

Como vai funcionar a integração EstaR e cartão transporte

A integração é possível porque o sistema cruza os dados do CPF cadastrado no aplicativo de EstaR e no cartão transporte usuário, que precisa ser o mesmo.

Ao abrir o aplicativo de EstaR cadastrado, o cidadão deverá ativar os créditos. Com o EstaR devidamente habilitado, o usuário pode seguir para uma das catracas do terminal e, com o cartão transporte usuário, pagar a passagem.

Em seguida, o usuário tem que desabilitar o EstaR antes dos primeiros 15 minutos. O veículo poderá ficar estacionado durante todo o período de funcionamento do SmartPark (das 9h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 13h, aos sábados). No retorno, basta entrar no SmartPark e pegar o carro.

A intenção é que esse projeto sirva de modelo para outras integrações entre SmartParks e o transporte coletivo. Além do Campina do Siqueira, existem os SmartParks São Francisco e Jardim Botânico.

