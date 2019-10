A partir desta segunda-feira (7), o Corpo de Bombeiros do Paraná conta com novas plataformas skylift, utilizadas no combate a incêndios em grandes alturas, que serão destinadas aos municípios de Curitiba e Maringá.

Esta é a segunda entrega de equipamentos desse tipo realizada pelo Governo do Paraná neste ano – em julho, a corporação já tinha recebido um veículo desses, que foi destinado à unidade de Londrina.

A entrega das plataformas acontece quase dois após incêndio de grandes proporções em Curitiba, no qual o equipamento fez grande falta, pois as plataformas utilizadas anteriormente estavam em manutenção.

Características dos equipamentos

A entrega realizada nesta segunda-feira, pelo governador Ratinho Jr, faz parte das comemorações pelos 107 anos da corporação. O investimento total nas três unidades – aquela entregue em julho e essas duas outras – foi de R$ 10,5 milhões.

As plataformas contam com escada e tanque de água com capacidade para quatro mil litros e foram adquiridas da Bronto Skylift, empresa finlandesa que venceu o processo licitatório. Elas alcançam até 54 metros de altura (um prédio de 18 andares).