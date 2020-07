Curitiba ultrapassou nesta sexta-feira (10), na data em que a pandemia completa 120 dias na cidade, a marca de 9 mil infectados com o novo coronavírus. Com o registro de 454 novos resultados positivos entre seus habitantes, a capital chega ao total de 9.298 casos confirmados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais sete mortes também foram confirmadas nas últimas 24 horas, elevando a soma de óbitos por covid-19 para 233. Já a taxa de ocupação nas UTIs exclusivas para covid-19 da rede SUS é de 85% atualmente, dado que inclui a abertura de novos 22 leitos de UTI em Curitiba.

Conforme o boletim epidemiológico desta sexta-feira, 3.709 moradores de Curitiba estão na fase ativa da doença, naquela em que são capazes de transmitir o vírus Sars-CoV-2. Estas pessoas são monitoradas por equipes de saúde municipais, para evitar que possam aumentar a propagação da doença.

Ainda há outros 546 casos em investigação na cidade, que aguardam o resultado de exames laboratoriais, mas felizmente, 5.356 pacientes que residem na capital paranaense já venceram a doença e são considerados recuperados da covid-19.

Novas mortes

Mais seis homens e uma mulher morreram em Curitiba após contraírem a covid-19. As vítimas da doença tinham idades entre 67 e 97 anos, e todas possuíam doenças crônicas graves, além da idade como fator de risco para complicações. Seis delas estavam internadas das últimas semanas e uma morte era um óbito em investigação. A SMS informa que três pacientes morreram nas últimas 24 horas, os demais óbitos ocorreram nos dias 24 e 30 de junho e 1ª e 5 de julho.

Nos hospitais

Com a abertura de 48 novos leitos nesta sexta-feira (10) – 40 leitos no antigo Instituto de Medicina, no Alto da XV e oito no Hospital São Vicente, no Centro – Curitiba passa a contar com 646 leitos exclusivos na rede pública para pacientes com o novo coronavírus ou que apresentam sintomas da doença – são 293 leitos de UTI e 353 em enfermarias ativados.

Nos hospitais públicos e particulares da cidade, há nesta sexta-feira, 428 pacientes internados com diagnóstico de infecção por coronavírus. Deles, 188 ocupam em leitos em UTIs.

Evolução da pandemia em Curitiba

Coronavírus no Brasil

