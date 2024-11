Cope prende homens envolvidos em troca de tiros no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (12) em Curitiba, envolvidos com o tráfico de drogas na região central da capital. A ação tem relação com o atentado que ocorreu na Rua Riachuelo quando três pessoas ficaram feridas após disparados. O autor dos tiros segue detido.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), além das prisões, foram localizados e apreendidos em uma residência no bairro Tatuquara, em Curitiba, duas pistolas, um fuzil e mais de 200 cartuchos de munição. Também foram recolhidos 20 quilos de maconha e porções de crack e cocaína.

Investigações entrelaçadas

A operação é uma continuidade das investigações que começaram após a prisão de um homem em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, em outubro deste ano, em que é apontado como o líder do tráfico na região central da capital. Na oportunidade, foram apreendidos 2,5 quilos de crack.

“Ele é suspeito de ser autor de várias mortes no centro da cidade decorrente de disputa de traficantes. A investigação prosseguiu que apontou que o irmão e a companheira dele seguiram na atividade criminal. Com os mandados esperamos cessar essa onda de violência que toma conta do centro da cidade”, disse o delegado Rodrigo Brown, responsável pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).

