Curitiba tem brigas de torcedores nas ruas após jogo Coritiba x Santos! Veja vídeo

Confusões, brigas e muita tensão na noite de segunda-feira (11) nas proximidades do estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória, em Curitiba. Vários confrontos entre as torcidas de Coritiba e Santos marcaram o confronto que decretou o acesso do time do litoral paulista para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Um dos vídeos que viralizou nas redes sociais ocorreu próximo ao Círculo Militar, no Largo Bittencourt, no Centro. Um grupo que não utiliza camisas dos clubes ou de torcidas organizadas sai na pancada. Um dos rapazes chega a cair no chão após levar uma “direita” de um homem sem camisa.

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais

Na sequência do vídeo, um outro indivíduo pega um pedaço de madeira e tenta agredir os rivais. Chama também atenção nas imagens um outro briguento que estava no chão, “meio que do nada”.

Outros vídeos

Além desta briga, outras cenas de confusões foram relatadas fora do Couto Pereira após partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Veja mais vídeos e informações sobre as brigas, além do protesto da torcida do Coritiba.