Contorno Leste tem desvios para reparo de passarela de pedestres; Saiba onde

O motorista que passa pelo Contorno Leste nesta terça-feira (4) encontra congestionamento próximo ao km 97, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, devido às obras de reparo na passarela de pedestres.

As duas faixas no sentido sul estão bloqueadas no local e o trânsito é desviado pela marginal. No último final de semana, uma carreta se chocou contra a passarela. No dia do acidente, uma fila de veículos de cerca de 10 quilômetros deixou o trânsito lento na região.

+ Leia mais: Nota Paraná tem prêmios de R$ 10 mil não resgatados que expiram nesta semana

A obra é realizada pela concessionária Arteris, que administra o trecho. Segundo a concessionária, a expectativa é que uma obra emergencial seja finalizada ainda nesta terça-feira (4), para liberar a passagem de pedestres. O tráfego pelas faixas 1 e 2 também deve ser liberado no feriado da Páscoa.

Após o feriado, a Arteris deve iniciar o projeto para o reparo definitivo que deve substituir uma viga danificada.

Veja que incrível