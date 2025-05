Confronto em bairro nobre de Curitiba termina com a morte de chefão do tráfico

Na madrugada deste sábado (3), um homem morreu em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na Rua Francisco Rocha, no bairro Batel, em Curitiba. Erick Riley Barbosa da Silva, conhecido como “Coxó“, era suspeito de ser um dos principais traficantes de drogas do Amapá. Ele foi baleado após reagir com disparos à abordagem dos policiais.

Segundo informações divulgadas pela equipe da operação no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, o homem de 39 anos portava uma pistola da marca Glock e estava em um Audi branco. Após o tiroteio com a equipe da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), a via precisou ser interditada para a retirada do carro que ficou com marcas de tiros no vidro.

A ação foi fruto de uma operação conjunta entre os setores de inteligência policial do Paraná e do Amapá. A tentativa de interceptação ocorreu por volta das 4h. Já a via foi liberada por volta das 8h.

Foragido já havia sido preso em 2021

Coxó circulava pela cidade com documentos falsos com o nome “Gabriel Nunes Barbosa”. Ele era procurado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e corrupção ativa no estado do Amapá.

Em 2021, ele foi preso, em Curitiba, pela Polícia Civil do Amapá por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a estimativa dos órgãos de polícia, em 2020, Coxó foi responsável por gerenciar o envio de cerca de meia tonelada de entorpecentes ao Amapá. Ele coordenava um esquema de transporte semanal realizado por mulheres, que recebiam até R$ 2 mil por viagem.

