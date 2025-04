Gangue da bicicleta adota disfarce para assaltar regiões centrais de Curitiba

Curitibanos estão assustados com uma nova modalidade de assalto. Ladrões trajados com acessórios de ciclistas estão furtando correntes, celulares e brincos em vários pontos da cidade. Bairros como Água Verde, Batel, Centro Cívico e Centro são os preferidos da gangue do pedal que costumam atacar mulheres e idosos.

A estratégia dos assaltantes já é conhecida pelas autoridades. Uma pessoa distraída no celular ou mesmo caminhando em ciclovias e parques é surpreendida pela rápida ação do ladrão. Em muitos casos, a vítima acaba machucada depois de ter o objeto furtado.

O que está chamando atenção é essa nova artimanha dos bandidos. Quem vai imaginar que uma pessoa com capacete e roupa esportiva fará mal? Um advogado que pediu para não ter o nome divulgado acompanhou a atividade desse grupo no Batel.

“Foi ali na Feirinha do Batel, eu estava saindo e vi duas pessoas na espreita. Achei estranho, um amigo avisou que no Centro também estão agindo usando acessórios de ciclistas. Usam capacete, luva e roupas esportivas, e atormentam moradores. Já passei por uma situação ali na saída do Pátio Batel quando roubaram a corrente da minha irmã. É surreal o que estão fazendo, eles estão brincando com a nossa cara”, disse o advogado.

Câmera flagra ação da gangue da bicicleta. Assista:

Conseg aposta no fortalecimento da Muralha Digital para diminuir ação da gangue da bicicleta

Quem está atento com os furtos é o Conselho Comunitário de Segurança do Batel (Conseg). Para a presidente do Conseg, Ana Cecília Parodi, é necessária uma ação mais forte das forças de segurança com o apoio da Muralha Digital – sistema de videomonitoramento que acompanha a cidade em tempo real lançado em 2021 pela prefeitura de Curitiba.

“A única forma de ação e coação é o fortalecimento estrondoso e impactante da Muralha Digital. O Conseg Batel já se colocou às ordens para o secretário Vianna e para o comandante Cels. Estamos organizando a parte prática de uma parceria sólida pra monitoramento próximo dos 100%”, reforçou Ana.

A Tribuna do Paraná procurou a Polícia Civil para saber se existe algum tipo de investigação. Até a publicação da reportagem não obteve resposta do pedido.