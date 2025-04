Polícia ouve testemunhas de explosão em empresa de gás na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Horas após o acidente dentro de uma empresa de gás e equipamentos hospitalares que matou uma pessoa e deixou dois feridos em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), testemunhas, incluindo o proprietário, foram ouvidas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Na noite de terça-feira (01), uma explosão dentro do galpão, na Rua Ângela Garzaro, deixou uma pessoa morta, uma gravemente ferida e outra com ferimentos moderados. Os funcionários trabalhavam no enchimento e carregamento de cilindros de oxigênio quando o estouro foi registrado.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da explosão da fábrica em Campo Largo. Com a força da arrebentação, estilhaços de telhas e vidros foram arremessados para casas próximas. Assista abaixo!

Apesar dos estragos, a região não precisou ser interditada. A Polícia Civil trabalha para entender o que causou o acidente que matou Cristiano Andrade de Souza, de 29 anos, e deixou outras duas pessoas feridas. “A equipe policial segue em diligências”, disse a PCPR por meio de nota.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno.