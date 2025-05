Almir Sater faz show gratuito no Teatro Guaíra em maio

Almir Sater, autor de clássicos da música caipira, sobe ao palco do Teatro Guaíra no dia 15 de maio (quinta-feira), às 21h. O show integra a programação da “Semana S”, promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio PR, sindicatos empresariais, Sesc e Senac Paraná.

A entrada é gratuita, porém limitada. Para garantir o ingresso, é necessário realizar a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis e dentro do prazo de validade em uma das unidades do Sesc em Curitiba ou em São José dos Pinhais. As doações serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil Parolin.

Com limite de até quatro ingressos por pessoa, a troca de ingressos começa nesta segunda-feira (05) para para trabalhadores do comércio e seus dependentes vinculados ao Senac. No momento da retirada, será necessário apresentar a credencial. O público geral poderá realizar a troca a partir de quarta-feira (07).

Além do show, Semana S oferece palestras e aulas

Com eventos espalhados por diversas cidades do Paraná, a Semana S contempla apresentações musicais e teatrais, palestras, gincanas, desafios esportivos e aulas coletivas. Em Curitiba, a maioria das atividades acontecem entre os dias 10 e 18 de maio, no Parque Barigui, onde estará estacionado o caminhão Sesc Arte Móvel.

Na sexta-feira (16), o palco será ocupado pelo bandolinista e produtor musical Daniel Migliavacca, pelo Palhaço Ribity com Marina Bailarina e pela artista Janaina Fellini. Já no sábado (17), às 17h, a banda Tuyo encerra a programação musical com um show acústico no Sesc Arte Móvel.

A agenda completa, bem como as inscrições para as atividades, está disponível no site do Sesc Paraná, na página oficial do evento.

Serviço

Show do músico Almir Sater

Data: 15 de maio, às 21h

Local: Teatro Guaíra | Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro

Troca de ingressos a partir do dia 5 de maio, nas unidades do Sesc em Curitiba e em São José dos Pinhais