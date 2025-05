Morre Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes do país

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cena musical brasileira está de luto. Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes do país, faleceu nesta quinta-feira (1º) aos 84 anos. A notícia, que abalou fãs em todo o Brasil, foi confirmada por uma fonte próxima à família ao jornal O Globo.

A cantora, que completou 84 anos na última terça-feira (29), estava enfrentando sérios problemas de saúde. Internada há nove meses na Clínica São José, em Botafogo, Rio de Janeiro, Nana sofreu o que seu irmão, o músico Danilo Caymmi, descreveu como uma “overdose de opioides”.

O estado de saúde de Nana vinha preocupando desde agosto do ano passado, quando deu entrada no hospital com arritmia cardíaca. Desde então, a artista passou por procedimentos médicos complexos, incluindo cateterismo e traqueostomia.

No dia de seu aniversário, a situação da cantora era delicada. Os médicos realizaram uma reposição de glicose e ajustaram sua medicação, na tentativa de estabilizar seu quadro clínico.