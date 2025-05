Atriz da Globo anuncia morte do filho de 21 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A atriz Ju Colombo, 59, anunciou a morte de seu filho caçula Lucas, de 21 anos. Ele morava na Califórnia e teve um mal súbito no último dia 25.

O rapaz nasceu com uma deficiência congênita na válvula mitral, no coração. Segundo a atriz anunciou em post no Instagram, o quadro estava estabilizado, mas ele sofreu uma intercorrência que acarretou sua morte.

Lucas viveu uma vida muito, muito feliz! Realizou absolutamente tudo o que desejou. Sempre agregador, muito humano, leve e dono de uma sabedoria impressionante. Uma pessoa que me ensinou o amor em sua forma mais profunda e vasta, assim como seu sorriso. Ju Colombo

A atriz disse que falou com o filho no dia de sua morte. “Eu pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo, a alegria e honra que é ser a mãe dele”.

A dor dessa partida tem dado lugar a uma gratidão imensa, pela honra de viver ao lado dele, aprender e ensinar, rir e me emocionar, usufruir da felicidade de ser mãe do Lucas. Muito obrigada, meu amor! Ju Colombo

A atriz diz que tem orado intensamente, e que sonhou com o filho esta noite. “Às 3h despertei com o canto forte de um pássaro e fui invadida por uma felicidade intensa: meu filho agora mora em mim e estará comigo onde eu for. Ele agora é o próprio universo em mim”, encerrou.

Na Globo, Ju Colombo atuou nas novelas “No Rancho Fundo” (2024), “Mar do Sertão” (2022), “Um Lugar ao Sol”, “Bom Sucesso” (2019), “Malhação – Viva a Diferença” (2017), entre outras.