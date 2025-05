Atriz mirim do SBT é internada em UTI após sofrer paradas cardíacas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Milena Brandão, atriz mirim de 11 anos, conhecida por seu trabalho em produções da SBT, encontra-se internada em estado grave em uma UTI de São Paulo. A jovem, que já encantou o público com suas atuações, passou por um momento crítico ao sofrer sete paradas cardíacas.

A situação alarmante começou quando Milena, que faz parte do elenco de figurantes da novela “A Infância de Romeu e Julieta” do SBT, queixou-se de dores de cabeça persistentes. Ao ser levada ao hospital, exames revelaram uma massa cerebral de cinco centímetros, cuja natureza – cisto ou tumor – ainda está sob investigação médica.

Thays Brandão, mãe e representante de Milena, compartilhou que as complicações se intensificaram durante uma tentativa de transferência para o Hospital das Clínicas. A atriz mirim, que também participou da série “Sintonia” da Netflix, permanece intubada e sob cuidados intensivos.

Com uma carreira promissora em ascensão, Milena já conquistou mais de 140 mil seguidores no Instagram e se destacou em diversas campanhas publicitárias, principalmente no setor da moda. Sua versatilidade e carisma a tornaram uma figura querida tanto nas telas quanto nas passarelas.