Corrida no bairro Tarumã provoca alterações no trânsito neste domingo (4)

Com estimativa de público de 3 mil pessoas, a 3ª Corrida da Cavalaria da Polícia Militar do Paraná (PMPR) será realizada neste domingo (4), a partir das 7h, no bairro Tarumã. As alterações no tráfego da região começam às 5h, sob responsabilidade da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran).

O primeiro ponto com interdição será a Rua Konrad Adenauer, em frente ao Regimento de Polícia Montada da PMPR, que terá bloqueio total para a largada do evento.

Ao longo do percurso, os corredores utilizarão as faixas da direita, enquanto o tráfego de veículos será mantido pela faixa da esquerda. A Prefeitura de Curitiba, porém, alerta para possíveis interrupções momentâneas em outros pontos do trajeto durante a realização do evento.

Trajeto terá 7 km de extensão

Além da Rua Konrad Adenauer, o itinerário inclui as ruas Dante Angelote, José Zgoda, Santa Madalena Sofia, Fúlvio José Alice, Victor Ferreira Amaral, Praça Jóquei Pinheiro Filho e Dino Bertoldi.

Veja o desenho do percurso no mapa a seguir:

Percurso da 3ª Corrida da Cavalaria da PMPR. Imagem: Mapmyrun/Reprodução.

Linhas de ônibus terão desvios

Quatro linhas de ônibus que circulam pela área terão alterações temporárias. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), as linhas Higienópolis, Alto Tarumã, Sagrado Coração e Especial Bairro Alto/Capão da Imbuia seguirão rotas alternativas entre 5h e 11h30 deste domingo.

