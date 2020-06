Bairros de Curitiba e região seguem sendo afetados pelo rodízio feito pela Sanepar por causa da forte estiagem pela qual passa o Paraná. Nesta segunda-feira (8), serão afetados bairros de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Colombo.

Veja a tabela completa divulgada pela Sanepar até pelo menos a próxima quarta-feira (10).

**Bairros que aparecem repetidos na lista ficarão sem água em áreas diferentes!

Bairros de Curitiba e região afetados pelo rodízio na segunda-feira (8)

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Bairro Alto: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.

*Área do Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida: Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida.

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque Guarani Sta Cândida: Osasco, Campo Pequeno.

*Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha, Cachoeira, Atuba, Sta.Candida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Portão: Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Pinheirinho: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 10/06

Colombo

*Atuba:

*Área da Válvula Colombo Sede II: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área da Válvula Colombo Sede III: São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 10/06

Colombo*

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

***Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 9/06

Pinhais

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 10/06

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 10/06

Almirante Tamandaré

*Área do Booster Barreirinha: Lamenha Grande.

*Área do Recalque do Reservatório Cachoeira: Cachoeira.

*Área da Gravidade do Reservatório Cachoeira: Colonia Prado, Graziele, São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Jardim Graziele.

*Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 4h do dia 10/06

São José dos Pinhais

*Parte do Rio Pequeno, Iná; Fátima.

*Área da Gravidade do Reservatório Arujá: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

*Área do Reservatório São Marcos: Parque da Fonte, São Marcos, Campina do Taquaral.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

**Início às 16h do dia 08/06 e normalização às 14h do dia 10/06.