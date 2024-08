Concurso público da PGE no Paraná com salário de R$ 32,3 mil tem inscrições abertas

A Procuradoria Geral do Estado do Paraná (PGE-PR) abriu quatro vagas para procurador do Estado via concurso público, mais cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 32.350,31. As inscrições começaram nesta quarta-feira (21) e seguem até o dia 27 de agosto.

Para concorrer ao concurso, o interessado precisa ter diploma de bacharel em Direito devidamente registrado ou certificado de conclusão do curso de Direito, e registro na Ordem Advogados do Brasil (OAB). Os candidatos devem se inscrever pela internet efetuando o pagamento da taxa de R$ 290.

Provas

A seleção dos candidatos inscritos para o concurso público será por prova objetiva, de de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Inscrição definitiva, de caráter eliminatório; e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva de conhecimentos gerais está marcada para o dia 17 de novembro e a discursiva, que aborda aspectos de Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos e Direito Processual Civil, entre outros, ocorre dia 1º de dezembro. As provas irão ocorrer em Curitiba.

A convocação das vagas poderá ocorrer em qualquer unidade da PGE-PR, de acordo com o critério da administração.

Confira aqui o edital do concurso.



Último concurso

O edital anterior foi publicado em 2015 com a oferta de 27 cargos vagos de Procurador do Estado do Paraná – Classe V. A remuneração a época foi R$ 19.950,00.

As convocações e nomeações aconteceram entre 2016 e 2019.

