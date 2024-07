Veja as vagas!

Um concurso público da Prefeitura de Campo do Tenente, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai preencher 42 vagas em diferentes áreas. Dividido em três editais, o concurso segue com as inscrições abertas até o dia 18 de agosto. Os salários variam de R$ 1.546,16 a R$ 18.591,00.

Os editais contemplam vagas para a administração pública e saúde, como técnico em enfermagem, cirurgião dentista, enfermeiro, motorista, vigia e operador de máquinas.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação FAFIPA. A taxa da inscrição varia entre R$ 60 e R$ 120, de acordo com a função selecionada.

Confira mais detalhes sobre as vagas:

Edital nº 01/2024 – Administração Pública Municipal

Cargos de nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Cozinheira: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Gari: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Mecânico em Geral: 40 horas e salário de R$ 1.985,80.

40 horas e salário de R$ 1.985,80. Motorista: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Monitor de Alunos: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Operador de Máquinas: 40 horas e salário de R$ 1.690,66.

40 horas e salário de R$ 1.690,66. Vigia: 40 horas semanais e salário de R$ 1.546,16.

Cargos de nível médio e técnico

Agente Administrativo: 40 horas e salário de R$ 2.064,22.

40 horas e salário de R$ 2.064,22. Auxiliar de Farmácia: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Fiscal em Geral: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Técnico Agrícola: 40 horas e salário de R$ 2.065,06.

40 horas e salário de R$ 2.065,06. Técnico Ambiental: 40 horas e salário de R$ 2.065,06.

40 horas e salário de R$ 2.065,06. Técnico Contábil: 40 horas e salário de R$ 2.065,06.

40 horas e salário de R$ 2.065,06. Técnico em Enfermagem: 40 horas e salário de R$ 3.559,41.

40 horas e salário de R$ 3.559,41. Técnico em Radiologia: 24 horas e salário de R$ 1.715,01.

24 horas e salário de R$ 1.715,01. Técnico em Recursos Humanos: 40 horas e salário de R$ 2.065,06.

40 horas e salário de R$ 2.065,06. Técnico em Tributação: 40 horas e salário de R$ 2.065,06.

40 horas e salário de R$ 2.065,06. Vigilante Sanitário: 40 horas e salário de R$ 1.546,16.

Cargos de nível superior

Advogado: 20 horas e salário de R$ 4.218,59.

20 horas e salário de R$ 4.218,59. Analista Administrativo: 40 horas e salário de R$ 2.890,35.

40 horas e salário de R$ 2.890,35. Arquiteto: 20 horas e salário de R$ 3.516,22.

20 horas e salário de R$ 3.516,22. Assistente Social: 30 horas e salário de R$ 4.050,48.

30 horas e salário de R$ 4.050,48. Contador: 20 horas e salário de R$ 3.864,47.

20 horas e salário de R$ 3.864,47. Contador: 40 horas e salário de R$ 7.728,96.

40 horas e salário de R$ 7.728,96. Educador Infantil: 40 horas e salário de R$ 3.656,51.

40 horas e salário de R$ 3.656,51. Enfermeiro: 40 horas e salário de R$ 5.084,88.

40 horas e salário de R$ 5.084,88. Engenheiro Civil: 20 horas semanais e salário de R$ 3.864,47.

20 horas semanais e salário de R$ 3.864,47. Engenheiro Civil: 40 horas e salário de R$ 7.728,95.

40 horas e salário de R$ 7.728,95. Farmacêutico: 40 horas e salário de R$ 5.167,76.

40 horas e salário de R$ 5.167,76. Fisioterapeuta: 30 horas e salário de R$ 2.580,02.

30 horas e salário de R$ 2.580,02. Fonoaudiólogo: 30 horas e salário de R$ 2.366,79.

30 horas e salário de R$ 2.366,79. Nutricionista: 30 horas e salário de R$ 3.225,05.

30 horas e salário de R$ 3.225,05. Professor: 20 horas e salário de R$ 2.047,642.

20 horas e salário de R$ 2.047,642. Professor de Educação Especial: 20 horas e salário de R$ 2.366,09.

20 horas e salário de R$ 2.366,09. Psicólogo: 40 horas e salário de R$ 3.225,05.

40 horas e salário de R$ 3.225,05. Terapeuta Ocupacional: 30 horas e salário de R$ 2.952,26.

Confira o edital completo.

Edital nº 02/2024 – Programa de Saúde da Família (PSF)

Técnico em Enfermagem: 40 horas e salário de R$ 3.559,41. Requisito – formação completa em ensino médio com curso técnico em enfermagem. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão – COREN – PR.

40 horas e salário de R$ 3.559,41. Requisito – formação completa em ensino médio com curso técnico em enfermagem. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão – COREN – PR. Técnico de Higiene Bucal: 40 horas e salário de R$ 1.546,16. Requisito – Formação completa em ensino médio com curso técnico em Higiene Dental. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão – CRO – PR.

40 horas e salário de R$ 1.546,16. Requisito – Formação completa em ensino médio com curso técnico em Higiene Dental. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão – CRO – PR. Cirurgião Dentista: 40 horas e salário de R$ 4.752,91. Requisito – Curso Superior em Odontologia Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão: CRO – PR.

40 horas e salário de R$ 4.752,91. Requisito – Curso Superior em Odontologia Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão: CRO – PR. Enfermeiro: 40 horas e salário de R$ 5.084,88. Requisito – Curso Superior em Enfermagem. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão: COREN – PR.

40 horas e salário de R$ 5.084,88. Requisito – Curso Superior em Enfermagem. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão: COREN – PR. Médico Clínico Geral: 40 horas e salário de R$ 18.591,00. Requisito – Curso Superior em Medicina Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão: CRM – PR.

Confira o edital completo.

Edital nº 03/2024 – Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

Agente Comunitário de Saúde: 40 horas e salário de R$ 2.824,00.

40 horas e salário de R$ 2.824,00. Agente de Combate às Endemias: 40 horas e salário de R$ 2.824,00. Requisito – Ensino Médio completo. Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas.

Confira o edital completo.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!