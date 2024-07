No Paraná, o concurso público do Conselho Regional de Psicologia (CRP-PR) tem 140 vagas abertas. As oportunidades são para nível médio e superior, em diferentes cargos, além do cadastro de reserva.

Os salários vão de R$ 2.442,16 a R$ 6.175,64 e são oferecidos benefícios como vale alimentação ou refeição, vale transporte, plano de saúde e plano de cargos e salários (confira abaixo).

As inscrições devem ser feitas pela internet, até o dia 5 de agosto, no site do Instituto Quadrix. A taxa de inscrição varia de R$ 64 a R$ 74. As provas serão objetiva e de títulos, com o teste objetivo marcado para o dia 8 de setembro.

As fases do concurso público serão realizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. Já a convocação dos aprovados para as vagas poderá ocorrer para uma das cidades em que o CRP-PR tenha sede ou seccional, de acordo com a necessidade e conveniência do CRP-PR.

Confira todas as informações no edital do concurso.

Benefícios

Vale Refeição ou Alimentação R$ 1.318

Vale transporte (24)

Plano de Saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico)

Plano de Cargos e Salários

Vagas

Nível Médio

Auxiliar Administrativo/Financeiro

60 vagas (vagas efetivas e cadastro reserva)

40 horas semanais

Salário de R$ 2.442,16 + benefícios

Taxa de inscrição R$ 64

Nível Superior

Contador

15 vagas (vagas efetivas e cadastro reserva)

40 horas semanais

Salário de R$ 5.471,48 + benefícios

Taxa de inscrição R$ 74

Jornalista

20 vagas (vagas efetivas e cadastro reserva)

25 horas semanais

Salário de R$ 5.471,48 + benefícios

Taxa de inscrição R$ 74

Orientador Fiscal Trainee

45 vagas (vagas efetivas e cadastro reserva)

30 horas semanais

Salário de R$ 6.175,64 + benefícios

Taxa de inscrição R$ 74

