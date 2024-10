Concurso de arquitetura em Curitiba vai dar mais de R$ 600 mil em prêmios

Um concurso de arquitetura em Curitiba vai premiar profissionais para selecionar um projeto de um edifício residencial de 12.000 m² em Curitiba. A incorporadora Weefor, idealizadora do projeto, realiza anualmente o concurso e promove esse ano sua terceira edição. O Weefor ARQ é atualmente o maior concurso de arquitetura residencial privada do Brasil. Os vencedores receberão um total de R$ 611 mil em prêmios.

Criado em 2022 por Maria Eugenia Fornea, fundadora da incorporadora Weefor de Curitiba, o concurso foi pensado para democratizar o acesso de arquitetos ao mercado imobiliário. Pioneira no Brasil em selecionar seus projetos por meio de concursos nacionais, a Weefor usa essa estratégia para promover a criação de espaços que atendam às necessidades reais das pessoas e da cidade, além de estimular a prática arquitetônica por competições públicas.

“O Weefor ARQ surgiu para abrir oportunidades a arquitetos de todo o Brasil, demonstrando que ideias inovadoras podem vir de qualquer lugar. O concurso amplia o pensamento arquitetônico e democratiza a criação de projetos, com foco na preocupação com o entorno do empreendimento, na mobilidade e na integração do projeto à cidade”, afirma Maria Eugenia, CEO da Weefor.

O concurso também se destaca pelo prestígio de sua banca, composta por nomes renomados da arquitetura brasileira, como Adriano Mascarenhas (Sotero Arquitetos — Bahia), Alexandre Salles (Estúdio Tarimba — São Paulo), Daniel Mangabeira (Bloco Arquitetos — Brasília), Marta Moreira (MMBB Arquitetos — São Paulo), Paula Otto (Arquitetura Nacional) e Paula Morais (Estúdio Convexo Arquitetura — Paraná).

Para o arquiteto e mestre em Semiótica Urbana Adriano Mascarenhas, o Concurso Weefor Arq representa a busca da qualidade máxima em arquitetura e urbanismo ao provocar a comunidade de arquitetos a produzir uma expressiva massa crítica sobre o morar contemporâneo e sobre sua contribuição na formação da paisagem da cidade. “As premissas do concurso, alinhadas às melhores práticas do urbanismo e habitar no século XXI, garantem a produção de soluções inovadoras, responsáveis e tecnicamente rigorosas”.

Edições passadas

Na primeira edição do Weefor ARQ, 204 escritórios de arquitetura participaram, resultando em 104 projetos submetidos. Cinco finalistas foram selecionados, e dois vencedores desenvolveram o MUDA.WF. Na segunda edição, 102 escritórios participaram, com 57 projetos apresentados. Dez finalistas foram escolhidos, e três projetos vencedores foram selecionados para a execução do MOVA.WF, o segundo empreendimento da Weefor.

Desenvolvido pelo escritório Nachtergaele Navarro Arquitetos Associados, o projeto não apenas venceu a primeira edição do Weefor ARQ, como também foi premiado no Iconic Awards na categoria Planejamento Urbano, concedido pelo Conselho de Design Alemão. “A proposta apresentada integrou estratégias de conforto térmico e lumínico, além de eficiência hídrica e energética, cumprindo os requisitos de sustentabilidade estabelecidos nos editais do Weefor ARQ e se tornando um marco da construção em Curitiba”, explica Maria Eugenia.

Já o MOVA.WF, vencedor da segunda edição, foi criado em parceria entre o Austral Studio e o Estúdio Vertical e está em fase de construção. Ele já se destaca no mercado imobiliário por preservar elementos históricos do terreno, mantendo a memória do local. Com uma localização estratégica e um alto índice de caminhabilidade (walk score de 98/100), o projeto inclui a criação de um espaço público que promove uma vida urbana mais prática e agradável. A construção de uma praça pública reforça ainda o compromisso da Weefor com o desenvolvimento urbano e com a comunidade.

“O principal diferencial desse concurso continua sendo o modelo participativo, que coloca a discussão coletiva no centro do processo, assim como nas edições anteriores. Esse formato permite que arquitetos e urbanistas, com diversas perspectivas, tragam novas visões para o segmento habitacional”, acrescenta.

Como participar

As inscrições, com todas as informações e condições de participação, estão disponíveis no site oficial do concurso: https://weefor.arq.br. Os vencedores receberão um total de R$ 611 mil em prêmios, distribuídos da seguinte forma: o primeiro lugar ganhará R$ 50 mil em premiação e um contrato de R$ 516 mil, totalizando R$ 566 mil; o segundo colocado receberá R$ 30 mil, e o terceiro lugar, R$ 15 mil. O valor arrecadado com a taxa de inscrição será destinado ao Instituto WF, que apoia a realização de projetos de impacto social.

