Concurso da Urbs vai premiar as melhores fotos de ônibus de Curitiba

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai premiar as três melhores fotos relacionadas ao transporte coletivo e às demais áreas de atuação da empresa, como equipamentos urbanos e área de transporte comercial. O concurso faz parte das celebrações de 60 anos da empresa, celebrados no próximo dia 21 de agosto.

Promovido nas redes sociais da Urbs, o concurso vai até 31 de agosto. Para participar, é preciso encaminhar a fotografia participante pelo instagram oficial da empresa, o @urbs_curitiba. O resultado será divulgado na segunda semana de setembro.

A votação para escolha da foto ganhadora será feita em uma enquete pública no instagram oficial da Urbs e será apurada publicamente no período de 4 a 8 de setembro.

O prêmio para o primeiro lugar é um guarda-chuva da loja #CuritibaSuaLinda; o segundo, dois bilhetes da Linha Turismo; e o terceiro, uma caneca da loja #CuritibaSuaLinda.

O objetivo do concurso é inspirar a população a usar a criatividade para celebrar as seis décadas da empresa, com fotos que representem as áreas gerenciadas.

Fundada em 1963, a Urbs é responsável por gerenciar uma diversidade de serviços ligados diretamente à população curitibana. Estão sob sua responsabilidade o transporte coletivo (incluindo a Linha Turismo), os serviços de táxi e de transporte escolar, a Rodoviária, o estacionamento regulamentado e equipamentos urbanos, como o Mercado Municipal Capão Raso, o Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz, o Centro Comercial Rui Barbosa, as Arcadas do São Francisco, a Rua 24 horas e as lojas #CuritibaSuaLinda.

História

Criada inicialmente como Companhia de Urbanização e Saneamento, a empresa atuou, durante quase duas décadas, na área de infraestrutura urbana, obras, paisagismo, iluminação e habitação, respondendo, em boa parte, pela implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Transformada, em 1980, em Sociedade Anônima, a Urbs passou a responder pelo planejamento, operação e fiscalização do transporte coletivo a partir de 1986, tornando-se, a partir daí, referência de qualidade técnica no setor, responsável por desenvolver projetos inovadores, como o sistema de canaletas exclusivas para ônibus, o Bus Rapid Transit (BRT), modelo copiado em mais de 100 países.

Com 1.080 funcionários, a empresa vem inovando nos últimos anos, com o desenvolvimento de soluções na área de mobilidade, como novas linhas e eixos de transporte, implantação do estacionamento regulamentado digital, novos meios de pagamento para usuários de ônibus, retomada da integração metropolitana e o projeto de eletrificação da frota de ônibus e de táxis. A previsão é que até 2030, 30% da frota de ônibus será composta de veículos zero emissões, percentual que deve alcançar 100% até 2050.

