Começa oficialmente neste domingo a programação 2020 do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. A estreia acontece às 19 horas, com o Concerto Luminoso do Jardim Botânico. A apresentação será diária, sempre das 19 às 22 horas, com trilhas sonoras de natal que vão tomar conta do jardim planejado pelo arquiteto Abrão Assad. O espetáculo é gratuito e vai até o dia 23 de dezembro.

LEIA TAMBÉM – Natal em Curitiba conta com mais de 10 atrações pela cidade; confira programação

A decoração esse ano conta com show de luzes na estufa e uma árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, com cinco mil vasinhos de sálvias vermelhas. O espetáculo no Jardim Botânico vai seguir com todos os protocolos sanitários para evitar aglomerações e contágio da covid-19. O local, mesmo aberto, funciona com limite máximo de 3 mil pessoas. A quantidade de público será controlado pela Guarda Municipal.

Apresentação

Esse ano as luzes da estufa vão estar sincronizadas com as músicas do concerto. A apresentação vai durar aproximadamente 12 minutos, com pequenos intervalos até o último concerto, que acontece às 22 horas.

Entre as canções gravadas, Jingle Bells tradicional, Canção Clássica de Natal, Jingle Bells Cavaquinho, Fascinação e Então é Natal. O espetáculo também poderá ser acompanhado pelas redes sociais da prefeitura.

Concerto Luminoso do Jardim Botânico

Data: estreia domingo (22/11), às 19h. Até 23/12

Horário: apresentações diárias de 12 minutos, 19h às 22h

Limite máximo de 3 mil pessoas no local, com distanciamento social e uso obrigatório de máscara.