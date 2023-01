A quinta-feira (15) promete ser de tempo aberto em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol aparece na capital e não há risco de chuva. No entanto, as temperaturas devem seguir mais amenas.

Conforme a previsão, a temperatura máxima prevista para esta quinta, em Curitiba, deve girar em torno dos 24º C. Não chega a ser um “calorão”, mas já esquenta um pouco mais em relação à quarta-feira (14).

Já a mínima apontada pelo Simepar, para a capital, deve ficar em torno dos 12º C.

Segundo o Simepar, entre o Centro-Sul do Paraná, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e Litoral do Estado, a nebulosidade ainda deve se manter variável nesta quinta-feira. Nas praias, a máxima prevista para o dia é de 25º C.

No interior do Paraná, de acordo com a previsão, “algumas chuvas localizadas e de curta duração também podem ocorrer no período da tarde, mas sem expectativa de temporais”, destaca o Simepar.