Mesmo antes da pandemia, o publicitário Rick Garcia inovou e apostou no modelo de trabalho home office quando fundou a agência Maverick 360, em 2014. O que ele e ninguém esperava, é que anos depois, o mundo seria atingido pela pandemia de Covid-19 e o trabalho remoto deixaria de ser apenas uma opção. Com isso, a empresa “surfou” na mudança de postura do mercado, mais receptivo ao formato digital.

Nesse cenário, a agência que tem o nome inspirado na força e potência das “ondas de Mavericks”, as maiores da Califórnia (EUA) – esteve à frente em relação aos processos e organização do trabalho conhecido popularmente no Brasil como “home office”.

O formato deu certo e a agência, que celebra 10 anos de existência neste mês de junho, não tem planos de abrir uma estrutura física, seguindo uma tendência mundial. De acordo com a Gartner, empresa de consultoria e pesquisa em recursos humanos, 33% dos executivos que tiveram que voltar ao escritório consideraram deixar suas empresas por esse motivo.

O estudo divulgado nesta semana foi feito com 3.500 profissionais responsáveis por implementar políticas de retorno ao trabalho presencial. Ainda segundo a consultoria, estima-se que, até 2025, cerca de 70% dos trabalhadores ao redor do mundo terão a opção de trabalhar remotamente, pelo menos parte do tempo. No Brasil, esse número deve ser ainda mais expressivo, alcançando 80% em alguns setores.

Em busca da melhor onda, o surfista Rick Garcia não viu fronteiras e, sem endereço fixo, hoje a empresa conta com colaboradores espalhados em diferentes estados do Brasil: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Distrito Federal e Rio Grande do Norte, e também fora do país, em Bucareste, capital da Romênia.

Segundo Rick, o modelo de negócio contribuiu para que atualmente a agência consiga atender grandes contas com autoridade. “Como não temos despesas para manter um escritório físico, conseguimos direcionar recursos e energia para dedicar às pessoas. Com valores como liberdade, autodesenvolvimento e profissionalismo, buscamos investir em uma equipe de alta performance e queremos que nossos colaboradores tenham equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, isso impacta também nos resultados”, explicou.

Assim a empresa, que começou como um pequeno estúdio de criação de marcas e identidades visuais em Curitiba, tornou-se uma agência 360 completa, atendendo a grandes players do mercado nacional e especializada em áreas complexas e regulamentadas. A Maverick 360 já atendeu diversas empresas em diferentes pontos do globo entre os quais: Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Portugal, Austrália e Itália.

Para a sócia-diretora e jornalista Fabíola Cottet, não existe mágica e o crescimento se deve ao planejamento, seguido por um plano de ação e execução sempre com viés estratégico.

“Fomentamos uma cultura interna com mecânicas que mantêm nossos colaboradores sempre atualizados, além de uma gestão estruturada com mentores, gerência, coordenação de cada área e atendimento para garantir a eficiência dos nossos processos, metodologias e prazos de entrega. Evolução e aprendizado constante fazem parte da nossa rotina”, explicou.

