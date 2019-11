A Prefeitura de Colombo anunciou a abertura do edital dos pontos de venda da Praça de Alimentação da 55ª Festa da Uva, que acontece nos dias 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2020, no Parque Municipal da Uva. Os interessados devem se informar sobre as regras para participar da concorrência nos telefones (41) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site da prefeitura, na aba Licitações Abertas. O número do edital é o 013/2019.

Nos espaços disponíveis para os comerciantes podem ser comercializados lanches rápidos como sanduíches, espetinhos, pastéis, tortas, salgados, sorvetes, shakes porções, sucos e bebidas em geral. Já no espaço reservado aos Food Truck podem ser vendidos sanduíches gourmert, hambúrguer artesanal, batatas, pizzas e massas, entre outros.

A data da cessão pública acontece no dia 17 de dezembro, às 9h, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colombo, localizada na Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo.