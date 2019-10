Quem busca uma bolsa de estudos para 2020 tem mais uma oportunidades. A Rede Elite de Ensino abriu as inscrições gratuitas para interessados em descontos que vão de 5% a 90% nas mensalidades para as unidades Milenium Centro e Milenium Ambiental, em São José dos Pinhais, e Contemporâneo, em Curitiba. Os interessados em participar do processo seletivo podem acessar o site da instituição ou ligar na unidade de sua escolha para obter mais informações.

As provas serão aplicadas para interessados de várias séries e níveis. Os horários das avaliações serão informados no ato da inscrição. Ao participar do Bolsão do Elite, o aluno poderá estudar com desconto de até 90% nas mensalidades. O colégio se apresenta como um dos que mais aprova em vestibulares pelo país.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas no site da instituição e nos telefones (41) 3081-2524 (Milenium Centro), (41) 3588-0266 (Milenium Ambiental) e (41) 3027 – 2717 (Contemporâneo).