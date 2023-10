Claudia Silvano, do Procon, faz alerta importante sobre financiamentos

A diretora do Procon-PR Claudia Silvano fez um alerta aos consumidores que vão fazer a compra de um produto que envolve financiamento, juros e prestações. “O vendedor vem com aquela conversa de que ‘esse preço é só para hoje, se deixar para amanhã, o valor da prestação é outro e vai aumentar’. Não caia nessa conversa”, comenta Claudia em vídeo.

A diretora explica que o consumidor precisa estar atento para não fechar nenhum negócio de maneira apressada, sem antes estudar bem se a proposta vale a pena.

LEIA TAMBÉM:

>> Cidade da Grande Curitiba tem “boom” na população após mega onda de crescimento

>> Rua de Curitiba com trânsito caótico desafia motoristas: semáforo, viaduto e muitas filas

“Existe um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 54 B inciso 3º, que diz que a oferta tem o prazo de validade de no mínimo dois dias. Então, você vai para tua casa, vai fazer conta, vai verificar se realmente está dentro das tuas condições, se vale a pena, se é a melhor condição que você conseguiu, e a oferta deve ser mantida”, esclarece a diretora.

Fique atento, e exija seus direitos.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações