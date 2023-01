A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam cinco pessoas durante uma operação recorrente da investigação de um sequestro ocorrido em Matinhos, no Litoral do Paraná. A ação aconteceu nesta segunda-feira (2), no mesmo município. O sequestro foi contra uma pessoa de 24 anos, não identificada, e foi marcado pela violência cometida pelos criminosos.

Segundo as primeiras investigações, durante a ação, os policiais civis apreenderam uma arma, munições, drogas embaladas para venda, celulares e pen drives. A ação contou com apoio de cães policiais da PCPR.

O crime!

A ação dos marginais ocorreu na noite desta quarta-feira (22), em Matinhos. Três bandidos armados renderam a vítima, de 24 anos, violentamente e a sequestraram. Assim que soube da situação a Polícia Civil começou diligências e mobilizou as equipes a fim de localizar a vítima e os responsáveis pela ação criminosa, até prender os suspeitos envolvidos.

