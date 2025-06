Cidade em Portugal completa 50 anos como ‘irmã’ de Curitiba; entenda

Curitiba tem 16 cidades-irmãs espalhadas pelo mundo. A irmandade reflete que essas cidades possuem laços por compartilharem características ou anseios semelhantes. Em 2025 completam-se 50 anos que a cidade de Coimbra, em Portugal, virou irmã de Curitiba.

Além das cinco décadas, são 8.428 quilômetros que separam Curitiba de Coimbra. O idioma português e o intercâmbio de pesquisas acadêmicas entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram fatores que favoreceram a implantação da primeira cidade-irmã de Curitiba.

A cidade de Coimbra fica localizada no centro de Portugal, na província de Beira Litoral. A população é de aproximadamente 143 mil pessoas. Já serviu como a capital do país e é conhecida por ser a casa da Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo e a mais antiga de Portugal. Mais de 37 mil alunos estudam na instituição, muitos deles estrangeiros.

A irmandade entre Curitiba e Coimbra foi oficializada com a edição da Lei Municipal n.º 5.084/1975.

Assim como as outras 15 cidades-irmãs, o conceito favorece a troca de experiências culturais e comerciais, facilitando acordos e parcerias internacionais. A lei prevê que a irmandade pode resultar em cooperação nas áreas urbana, ambiental, educacional e tecnológica. As irmandades são firmadas somente com cidades que pertencem a nações que mantêm relações diplomáticas com o Brasil.

Miami e Himeji também são cidades-irmãs de Curitiba

A última cidade a ser declarada cidade-irmã de Curitiba foi Miami, em 4 de abril de 2022. Os laços econômicos e de inovação, com o Vale do Pinhão atuando nas parcerias, são características da última irmandade.

A cidade-irmã de Himeji, no Japão, também tem parceria com Curitiba, com delegações de ambas as cidades fazendo visitas técnicas. A irmandade entre Curitiba e Himeji foi oficializada em 14 de maio de 1984, pela Lei 6.484.

Localizada na região japonesa de Kansai, Himeji é 25ª cidade mais populosa do Japão, com cerca de 530 mil habitantes. A cidade é conhecida pelo Castelo Himeji, construção de mais de 400 anos que sobreviveu a desastres naturais e à Segunda Guerra Mundial. No bairro Mercês, em Curitiba, a Praça Himeji faz uma homenagem à cidade japonesa com uma réplica do Castelo de Himeji.

Como surgiram as cidades-irmãs

Segundo o chefe de Relações Internacionais e do Cerimonial da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó, o programa de cidades-irmãs nasceu nos Estados Unidos, na década de 1950, quando o presidente Franklin Roosevelt lançou uma iniciativa para aproximar as comunidades dos Estados Unidos com outros países do mundo.

+ Leia mais Novas obras do Inter 2 começam em julho em três bairros de Curitiba

“Foi lançado o programa Sister Cities International (SCI), um amplo programa de cidades-irmãs, com o objetivo de fomentar a diplomacia a nível cidadão, a diplomacia do cidadão que não passa necessariamente pelo serviço diplomático convencional dos países”, disse Feijó.

Dessa forma, as comunidades podem exercer vínculos, laços culturais, laços comerciais, educacionais e fazer isso diretamente entre os cidadãos das cidades.