Igreja em Curitiba tem festa junina com bolo de Santo Antônio e missa sertaneja

O Santuário São Francisco de Assis (Rua Francisco Derosso, 715 – Xaxim), em Curitiba, promove neste sábado (14) uma Festa Junina para toda a comunidade. Com início ao meio-dia, o evento traz espiritualidade, comidas típicas e importante ação social com o objetivo de arrecadar cerca de 500 quilos de alimentos.

A festa começa com a abertura das barracas de comidas, bebidas, brincadeiras e o famoso bolo de Santo Antônio. Cerca de 2 mil pedaços foram preparados por uma equipe de voluntários. Cada fatia do bolo custa R$ 10. Como de costume, alguns pedaços trarão medalhinhas do santo casamenteiro, tradição que atrai devotos todos os anos.

Além do bolo, a festa também oferece outras comidas típicas da época, como espetinho, pastel, quentão, canjica e pinhão. A Rua Innocente Rebellato, nos fundos do Santuário, será fechada e transformada em uma rua junina, com barracas e decoração temática.

Programação de festa junina em igreja de Curitiba

Às 14 horas, uma apresentação com a cantora Lu Pelanda promete animar os fiéis. Uma Santa Missa com melodia sertaneja será celebrada às 15 horas, no interior da igreja. Às 18h30, será acesa a tradicional fogueira de São João. A fogueira marca a comemoração festiva e religiosa em homenagem a um dos santos mais festejados do

calendário católico no Brasil.

Neste ano, o Santuário lança também uma campanha de arrecadação de alimentos, com o objetivo de coletar ao menos 500 quilos de mantimentos não perecíveis. Durante toda a festa, haverá uma tenda exclusiva para receber as doações. Quem colaborar com 1 quilo de alimento participará automaticamente do sorteio de uma

bicicleta doada pela comunidade.

“Queremos fazer uma festa bonita, que una fé, cultura e solidariedade. Ao mesmo tempo em que celebramos São João e Santo Antônio, queremos também ajudar quem mais precisa”, afirma o padre Luiz Alberto Kleina, pároco do Santuário.

Festa de São João

A devoção a São João, também conhecido como São João Batista, é muito antiga na Igreja Católica. Ele é celebrado nas Festas Juninas por todo o Brasil por ser o precursor de Jesus. Seu nascimento é comemorado em 24 de junho, em festas que unem tradições religiosas e cultura popular.

Serviço – Festa Junina do Santuário São Francisco de Assis

Local: Santuário São Francisco de Assis – Rua Francisco Derosso, 715 – Xaxim

(acesso para pedestres também pela Rua Innocente Rebellato, 162)

Data e ingresso: Sexta-feira, 14 de junho | Entrada gratuita

12h – Início da festa e abertura das barracas

15h – Santa Missa com melodia sertaneja

18h30 – Acendimento da fogueira de São João