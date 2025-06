Tatuagem em casamentos? Feira de Noivas e Debutantes tem novidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começa nesta sexta (13) e segue até domingo, dia 15 de junho, mais uma edição da Feira Noivas e Debutantes Curitiba 2025. O evento promete surpreender os visitantes com uma novidade exclusiva: um stand de mini tatuagens rápidas. A proposta oferece uma oportunidade única para os participantes eternizarem esse momento especial de forma diferenciada e memorável.

A iniciativa tem ganhado popularidade, especialmente entre casais que buscam proporcionar uma lembrança inesquecível aos convidados durante o casamento. As mini tatuagens rápidas proporcionam uma experiência marcante e, muitas vezes, representam a primeira tatuagem na vida de muitos. Durante o evento, uma profissional especializada estará presente para realizar tatuagens nos visitantes, disponibilizando diversas opções de desenhos e estilos.

As mini tatuagens também se destacam como lembranças especiais, com um significado eterno. “Cada vez que forem vistas, trarão à memória esse momento único e o carinho dos noivos”, destaca a tatuadora Paola Menon.

Essa novidade reforça o perfil inovador da feira, que busca oferecer experiências únicas e personalizadas aos seus visitantes. Além dessa novidade o evento conta com tudo relacionado a casamentos e festas de debutantes.

Mais atrações

Um dos grandes destaques será o desfile de vestidos de noiva, que acontecerá ao longo da feira. Os participantes poderão admirar uma variedade de modelos, desde os clássicos até os mais modernos, proporcionando inspiração e acesso a opções que atendem diversos gostos e estilos.

A parte de inovação vem com o lançamento um DJ apresentando um projeto inédito no Brasil: um painel de LED em formato de cubo, com impressionantes 24 metros quadrados, onde o ele fará suas performances ao vivo, imerso em uma experiência audiovisual única. A performance promete definir tendências e abrir novas possibilidades em eventos como casamentos, festas de 15 anos e encontros corporativos.

A feira também contará com a participação de uma artista plástica que realiza pinturas ao vivo durante as cerimônias de casamento. Os visitantes poderão apreciar a criação de retratos dos noivos e convidados em aquarela e participar da “árvore de digitais”, uma obra interativa que incorpora as impressões digitais dos presentes, resultando em uma peça de arte única para os anfitriões.

Algo exclusivo esse ano é o “Espaço Debut”, dedicado unicamente às debutantes. Este espaço foi cuidadosamente preparado para apresentar uma ampla variedade de opções e inspirações para festas de 15 anos, proporcionando um local interativo onde as debutantes podem viver uma experiência imersiva. Dessa forma, o evento mantém seu compromisso de atender tanto ao público de casamentos quanto às debutantes, garantindo assim um maior alcance.

A Feira Noivas e Debutantes Curitiba 2025 será nesta sexta, sábado e domingo, de 13 a 15 de junho, no Centro de Eventos Positivo, Parque Barigui, das 14h às 22h. O ingresso custa R$ 20 (ingresso na plataforma Sympla)