Novas obras do Inter 2 começam em julho em três bairros de Curitiba

A partir de julho, novas obras dos Lotes 3.1 (Pacote 1) e 3.2 do projeto Novo Inter 2 terão início nos bairros Uberaba, Boqueirão e Hauer, em Curitiba. A previsão é de que as intervenções, que abrangem 11 quilômetros de requalificação de vias, durem 18 meses. Simultaneamente, será construída uma nova ponte sobre o Canal Belém, conectando as ruas Guiroku Gastão Ayabe e Alcino Guanabara.

Os pacotes incluem melhorias na infraestrutura da região Sul da capital. Serão reestruturadas vias que ainda possuem pavimentos alternativos. A requalificação prevê serviços de asfalto, drenagem, acessibilidade, iluminação, sinalização, paisagismo e implantação de faixas exclusivas para os ônibus da Linha Direta.

>>> TAMO JUNTO COM A ACRIDAS: Hoje é um dia especial. Parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna vai para a Acridas. Você também pode ajudar. Clique aqui, conheça o trabalho deles e veja como participar!

Além de viabilizar o tráfego da nova linha Inter 2, que transporta cerca de 181 mil passageiros por dia em 28 bairros, as obras impactarão aproximadamente 1,3 mil atividades comerciais de diversos portes nas regiões atendidas.

Reunião define detalhes de novas obras do Inter 2

Nesta quarta-feira (11), representantes das empresas envolvidas se reuniram na Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) para alinhar as diretrizes técnicas e operacionais da revitalização com a Prefeitura de Curitiba.

Durante o encontro, a empresa que executará a obra recebeu um detalhamento da operação, com orientações sobre cuidados com a vizinhança, acessos a comércios e residências, segurança de pedestres, comunicação com a comunidade e qualidade das entregas.

A execução ficará a cargo da empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A fiscalização será realizada pela Smop, com apoio do Consórcio Esteio/Nova Engevix, responsável pela supervisão técnica.

Ruas de três bairros de Curitiba passarão por reforma

Nesta etapa do projeto, no Lote 3.1, as obras contemplam as ruas Oliveira Viana, Professor João Soares Barcelos, Carlos De Laet e Bartolomeu Lourenço de Gusmão.

+ Leia mais Quentão e pastel! Tradicionais feiras de inverno de Curitiba começam nesta quinta

Já no Lote 3.2, as intervenções ocorrerão nas ruas Coronel Francisco H. dos Santos, José Rietmeyer, Julio César Ribeiro de Souza, Flávio Mariano Ribas, Guiroku Gastão Ayabe, Alcino Guanabara, Carlos de Laet, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, Roberto Hauer, Pedro Locatelli Junior, Coronel José Carvalho de Oliveira, Capitão Zeppin, Via Entorno Estação Salgado Filho e Avenida Senador Salgado Filho.