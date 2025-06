Júri popular condena homem a 21 anos por matar em churrasco

Mais uma vez, o fim de um relacionamento no Paraná terminou em tragédia. Um júri popular em Wenceslau Braz, município do Norte Pioneiro, sentenciou um homem a 21 anos de prisão por homicídio qualificado. O crime, ocorrido em 7 de abril de 2024 o ano passado na Vila Formosa, chocou a comunidade local ao interromper abruptamente um churrasco familiar.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o réu por matar um conhecido que tentava impedir um ataque contra outra pessoa. A promotoria argumentou que o crime foi motivado por futilidade, já que o agressor não aceitava o novo relacionamento de sua ex-esposa, de quem estava separado há seis anos.

Segundo a acusação, o homem invadiu uma residência onde acontecia uma confraternização, pulando o muro armado com uma faca. Ao tentar agredir seu alvo inicial, entrou em luta corporal. Um terceiro indivíduo, ao tentar intervir, foi atingido por uma facada na coxa que seccionou a artéria femoral, causando morte quase instantânea.

O júri, que se estendeu por 22 horas ininterruptas na quinta-feira (05), acolheu as teses do Ministério Público. Além do motivo fútil, considerou-se que o réu dificultou a defesa da vítima ao agir de surpresa. Familiares da vítima fatal permaneceram no tribunal durante todo o processo, aguardando o veredito final.

O condenado, que já estava detido preventivamente, permanecerá preso para iniciar o cumprimento da pena.

